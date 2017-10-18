В Архангельской области продолжается работа по созданию ситуационного центра губернатора

Губернатору Архангельской области Игорю Орлову представили промежуточные итоги работы по созданию интегрированной региональной информационно-аналитической системы для прогнозирования, моделирования и проектирования сценарных вариантов развития региона.

Работа по созданию единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) ведётся параллельно в двух направлениях.



Министерство связи и информационных технологий Архангельской области работает в направлении создания ядра системы.

По словам главы ведомства Николая Родичева, эта работа переходит на В России в соответствии с Указом Президента Владимира Путина формируется система распределённых ситуационных центров. Такие центры в субъектах РФ создаются для персонального и коллективного решения оперативных и стратегических задач на основе аналитической обработки данных, в том числе с помощью средств автоматизации, моделирования сценариев и визуализации.практический этап. С учётом всех замечаний техническое задание будет представлено на конкурс по отбору исполнителя контракта, который должен быть исполнен до конца 2018 года.

В свою очередь министерство экономического развития Архангельской занимается описанием основных функциональных блоков системы.

Министр экономического развития Семен Вуйменков подчеркнул, что разрабатываемая ИАС должна поддерживать ввод информации в режиме «одного окна», структурировать её и давать возможность получать оперативные и актуальные данные в режиме онлайн.

— Итогом работы минэкономразвития и минсвязи стал отбор около 700 показателей, которые должны стать основой базы данных ИАС Архангельской области, – рассказал Семен Вуйменков.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что создание ИАС направлено на повышение эффективности деятельности органов власти. Современные информационно-аналитические технологии должны стать инструментом, помогающим принимать управленческие решения и прогнозировать ситуацию.

— Для эффективной работы ИАС необходимо тщательно продумать работы подсистем моделирования и прогнозирования, – подчеркнул глава региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области