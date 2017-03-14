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«Месяц безопасного Интернета» в школах Поморья

14 марта 12:00 Информация и связь Безопасность Молодежь
В рамках просветительской акции организованы специальные уроки, конкурсы и квесты
В рамках просветительской акции организованы специальные уроки, конкурсы и квесты

Архангельская область присоединилась к всероссийской акции «Месяц безопасного Интернета». На специальных занятиях школьникам рассказывают об опасностях, которые может таить в себе виртуальный мир.

Кроме уроков для ребят организованы конкурсы и квесты. Тему безопасности в Сети обсуждают и на родительских собраниях.

Один из открытых уроков в архангельской гимназии № 24 провёл заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев. Лейтмотивом его беседы со школьниками стали вопросы поведения в социальных сетях.

Сегодня у всех школьников есть аккаунты в соцсетях. Многие заводят сразу по несколько личных страничек. Основная причина повального увлечения – 
возможность постоянного общения, мгновенный обмен информацией, фотографиями и видео.

— Некоторые дети не могут элементарно отложить на время телефон. Они считают, что постоянно должны быть на связи. Мы просто обязаны говорить им о тех угрозах, с которыми можно столкнуться в Интернете, – отметила педагог гимназии № 24 Мария Амосова.

О том, что любой визит в виртуальный мир не проходит бесследно, мало кто задумывается. Выложенная в сеть информация может быть использована для неблаговидных целей: попытается выманить деньги, оказать психологическое давление. За безобидным аватаром может стоять злоумышленник. Именно об этом ещё раз напомнили юным северянам.

— Старайтесь фильтровать полученную в Сети информацию, не идти на поводу у незнакомого человека, который пытается навязать вам свою точку зрения. Будьте личностью и осмысливайте последствия своих действий в Интернете, – такой совет дал гимназистам замминистра.

Просветительская работа со школьниками Поморья не ограничится рамками акции «Месяц безопасного Интернета». Различные занятия и проекты будут проходить в течение всего учебного года.

Министерство образования и науки Архангельской области

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