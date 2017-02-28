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Поморье и Адыгея подписали соглашение о развитии двусторонних связей

28 февраля 11:15 Экономика Межнациональные отношения
Подписи под документом поставили губернатор Игорь Орлов и временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Подписи под документом поставили губернатор Игорь Орлов и временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов

На инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области и кабинетом министров Республики Адыгея.

Подписи под документом о развитии торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества поставили губернатор Игорь Орлов и временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

— Мы должны стремиться сотрудничать внутри страны. Запуск внутренних процессов влияет на сбыт продукции, помогает найти инвестора. Обмен знаниями, обмен культурными проектами сближает регионы, – заявил Игорь Орлов. – Это сигнал жителям двух регионов: мы открываем «окно возможностей». Уверен, что предприниматели Поморья и Адыгеи услышат этот сигнал и найдут направления деятельности, которые будут взаимно интересны.

Губернатор Архангельской области подчеркнул: все проекты, которые будут реализовываться в рамках соглашения, будут находиться под патронажем власти двух регионов и особым образом сопровождаться. 

Дружба с начала тысячелетия

Напомним, наши субъекты связывают давние дружественные отношения. Первое соглашение о сотрудничестве с Республикой Адыгея было подписано в 2000 году.

Летом 2016 года Игорь Орлов принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия образования Республики Адыгея. Именно тогда главы двух субъектов договорились о подписании нового соглашения о сотрудничестве. Они также обсудили идею названия одного из кораблей Северного флота в честь Республики.

— У нас была договоренность о присвоении одному из кораблей ВМФ России имени «Адыгея». Эта тема никуда не ушла. Мы обязательно доведём ее до реализации. Тем более что есть соответствующее предложение от Северного флота. Оно требует обсуждения и принятия решения, – сказал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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