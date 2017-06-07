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Елена Молчанова приняла участие в благотворительной акции «Дерево добра»

7 июня 16:45 Труд

Суть акции, организованной Почтой России – каждый желающий может подарить подписку на периодику детскому дому, школе-интернату или дому престарелых и ветеранов.

В этом году к акции присоединилась и министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

— Пожилые граждане, которые проживают в домах-интернатах, всегда с удовольствием получают подписные издания, – отметила глава ведомства. – В наших учреждениях социальные услуги получают около 4 000 человек, более 7 500 одиноких пожилых граждан мы обслуживаем на дому. Информационные издания, журналы о здоровье, цветоводстве, рукоделии всегда пользовались у них большим спросом.

Но самое важное, подчеркнула Елена Молчанова – это внимание и забота, которыми так легко поделиться, приняв участие в акции.

Оформить подписку можно в любом филиале Почты России. Благотворитель сам выбирает, кому именно и какое издание подарить.

В центральных почтовых отделениях Поморья размещены баннеры «Дерево добра» с подробной информацией. Адреса учреждений системы социальной защиты населения можно посмотреть на сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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