В Архангельске «оживили» картины Ван Гога

Более ста полотен великого художника пришли в движение благодаря высоким технологиям.

Мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна» – совершенно новый для России выставочный формат. Зрителям предлагают не просто рассматривать картины. Шедевры живописи приходят в движение под музыку, «погружают» в мир Ван Гога, делают свидетелем и соучастником событий его жизни, помогают лучше понять смысл его творчества.

Для того, чтобы оживить картины, создателям выставки потребовались 20 проекторов высокого разрешения, объёмный звук и десятиметровые экраны.

— Благодаря развитию информационных технологий у нас появилась возможность преобразовать в музей любое пространство. Спасибо компании «МегаФон» за организацию выставки. Уверен, что она станет достойным подарком к юбилею региона, – сказал на торжественной церемонии открытия заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов.

Мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна» будет работать в ТРЦ «Макси» до 22 октября.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области