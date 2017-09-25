Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В Архангельске «оживили» картины Ван Гога

25 сентября 14:30 80-летие Архангельской области Культура Информация и связь

Более ста полотен великого художника пришли в движение благодаря высоким технологиям.

Мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна» – совершенно новый для России выставочный формат. Зрителям предлагают не просто рассматривать картины. Шедевры живописи приходят в движение под музыку, «погружают» в мир Ван Гога, делают свидетелем и соучастником событий его жизни, помогают лучше понять смысл его творчества.

Для того, чтобы оживить картины, создателям выставки потребовались 20 проекторов высокого разрешения, объёмный звук и десятиметровые экраны.

— Благодаря развитию информационных технологий у нас появилась возможность преобразовать в музей любое пространство. Спасибо компании «МегаФон» за организацию выставки. Уверен, что она станет достойным подарком к юбилею региона, – сказал на торжественной церемонии открытия заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов.

Мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна» будет работать в ТРЦ «Макси» до 22 октября.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Общество

25 сентября

На пер­венстве СЗФО по дзюдо коман­да Поморья завое­вала семь медалей

25 сентября

Под­твердить учёт­ную запись на портале госус­луг можно в ГИБДД

25 сентября

Спе­ци­алис­ты Цен­тра под­дер­жки моло­дой семьи про­вели лек­ции для рабо­та­ющей молодёжи

25 сентября

В Архан­гель­ске «ожи­вили» кар­тины Ван Гога

25 сентября

Мин­транс Поморья и так­сомо­тор­ные ком­па­нии заклю­чат сог­лаше­ние

25 сентября

Само­воль­ные жилые постройки на зем­лях сель­хоз­назна­че­ния будут снесены

25 сентября

Усло­вия содер­жа­ния и тру­до­ус­тройства осуж­денных обсуди­ли на Общест­вен­ном сове­те при регио­наль­ном УФСИН

25 сентября

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

25 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке юных севе­рян учили финан­со­вой гра­мот­ности

25 сентября

Форум «Язы­ко­вая полити­ка: общер­ос­сийс­кая экспе­ртиза» прой­дёт 3 октября в Москве

23 сентября

Иван Демен­тьев: «Фо­рум рабо­та­ющей моло­дёжи – откры­тая пло­щад­ка для новых проектов»

23 сентября

В Архан­гель­ске школь­ни­кам тор­жест­вен­но вру­чили пас­порта граж­дани­на России

22 сентября

Набе­реж­ная Седо­ва в Солом­бале: рабо­та идёт по графику

22 сентября

Есть урожай!

22 сентября

26 рей­дов про­вели архан­гель­ские желез­нодо­рож­ники в ходе месяч­ника безо­пас­ности

22 сентября

В Архан­гель­ске поздра­вили мил­ли­он­ного посети­теля МФЦ

22 сентября

Ломо­нос­ов­ские чте­ния дадут старт юби­лей­ным тор­жеств­ам в честь 80-ле­тия области

21 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­лям рас­ска­зали об осо­бен­ност­ях веде­ния биз­неса в пище­вой отрасли

21 сентября

Архан­гельск при­со­еди­нит­ся к Все­рос­сийско­му дню ходьбы

Похожие новости

25 сентября Общество

В Архан­гель­ске «ожи­вили» кар­тины Ван Гога

22 сентября Общество

Ломо­нос­ов­ские чте­ния дадут старт юби­лей­ным тор­жеств­ам в честь 80-ле­тия области

18 сентября Культура

Поморье напи­шет крае­вед­чес­кий диктант

18 сентября Экономика

Дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки – десять лет

15 сентября Общество

Брен­ды Архан­гель­ской области предс­та­вят на фото­выс­тавке к 80-ле­тию род­ного края

12 сентября Промышленность

В Поморье наг­ради­ли пере­дови­ков лес­ной отрасли

12 сентября Культура

Север­ный хор откры­ва­ет твор­чес­кий сезон

12 сентября Общество

На Мар­гари­тин­ской ярмарке будут про­давать све­жую рыбу по сни­жен­ным ценам

12 сентября Культура

Мар­гари­тин­ская ярмарка: от биз­нес-пло­ща­док и тор­говых рядов до твор­ческо­го форума

8 сентября Общество

На старт «Крос­са нации» в Архан­гель­ской области вый­дут более деся­ти тысяч человек

5 сентября Общество

Твор­чество мно­го­на­ци­ональ­ной Рос­сии предс­та­вят на фору­ме «Бел­ко­мур»

30 августа Общество

Луч­ших бла­гот­вори­те­лей и меце­на­тов Архан­гель­ской области наг­ра­дят в конце года

28 августа Общество

В Архан­гель­ске горо­жа­нам подари­ли более 1000 кедров

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия