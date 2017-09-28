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219 молодых северян отправятся на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

28 сентября 17:00 Архангельск Молодежь

В научной библиотеке Северного (Арктического) федерального университета состоялось собрание участников делегации Архангельской области, которая примет участие во всемирном фестивале молодёжи и студентов.

XIX всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября в городе Сочи. Он соберёт около 20 тысяч человек из 150 стран мира.

По словам начальника регионального управления по делам молодёжи и патриотическому Григория Ковалева, в состав нашей делегации войдут 219 человек.

— Благодаря совместной работе волонтёрского центра САФУ, правительства области и Росконгресса удалось увеличить число волонтёров и участников из нашего региона. При условии, что в фестивале примут участие 20 000 человек из 150 стран мира, 219 представителей Поморья – это очень весомая цифра. Нам есть чем гордиться и есть что показать миру, – подчеркнул Григорий Ковалёв.

Волонтёры САФУ будут работать на всех мероприятиях фестиваля. Участники делегации представят наш регион в рамках программы форума, в том числе на мероприятиях для талантливой молодёжи, дискуссионных площадках, круглых столах.

Напомним, СССР становился хозяином всемирного фестиваля молодёжи и студентов дважды: в 1957 и в 1985 годах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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