Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Молодёжный форум «Команда 29»: Онежский район, 12 кейсов, 200 участников

22 июня 17:25 Молодежь События
Программу «Команды 29» представили Алексей Чилибанов и Ольга Горелова
Программу «Команды 29» представили Алексей Чилибанов и Ольга Горелова

В Агентстве по печати и СМИ Архангельской области состоялась пресс-конференция о подготовке и проведении заявочной компании девятого регионального молодёжного форума «Команда 29».

Напомним, в этом году форум пройдет с 11 по 16 августа в Онежском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок». Он будет условно состоять из трех крупных блоков: образовательного, культурно-массового и инфраструктурного. В рамках новой концепции проводится и отбор участников.

– Мы сделали определённые выводы по итогам прошлого форума. Кроме того, в этом году мы стали соорганизаторами и операторами федерального образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который вдохновил нас на изменение концепции «Команды 29», – пояснил директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов.

Он рассказал, что за культурно-массовый блок будет отвечать молодёжный актив Онежского района.

– Для местной молодёжи участие в таком мероприятии станет серьёзным вызовом. Что касается инфраструктурного блока, то всё, что будет построено или привезено в Онежский район, там и останется, – заявил Алексей Чилибанов. 

Главный принцип – проектный

Образовательная программа форума – совместный продукт «Молодёжного центра», правительства региона и Корпорации развития Архангельской области.Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

В ходе работы участники форума создадут проектные команды, которые будут решать конкретные проблемы – кейсы, у каждого из которых есть свои заказчики – компании, министерства, муниципалитеты.

Всего выделено двенадцать таких кейсов на самые разные темы, в каждом из которых будут работать от 12 до 16 человек.

— В центре образовательной части – три составляющие: человек, компетенции и изменения. Человек – потому что каждый участник форума сможет себя проявить, как личность, компетенции – потому что впервые в рамках форума мы погрузим участников в реальные условия проектирования, изменения – те кейсы, которые нацелены на системные изменения в той или иной сфере, – рассказала первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова.

В работе форума также примут участие представители заказчиков кейсов и различные эксперты из федеральных компаний и организаций.

Напомним на заседании молодёжного правительства в мае этого года губернатор Игорь Орлов высоко оценил новую концепцию образовательной программы «Команды 29».

Регистрация – в три этапа

Онлайн-регистрация на форум «Команда 29» будет доступна в системе АИС «Молодёжь России» до 10 июля. На сегодняшний день более 130 молодых жителей Архангельской области уже изъявили участвовать в форуме.

Регистрация будет проходить в три этапа. После подачи заявки на электронную почту заявителю будет отправлена анкета и домашнее задание. Финальным этапом регистрации станет онлайн-собеседование с претендентом. Всего для участия в форуме планируется набрать около 200 молодых активных людей со всех городов и районов Архангельской области.

Как рассказали организаторы форума, все расходы на питание, проживание на «Команде 29» возьмет на себя «Молодёжный центр». Однако, транспорт до Онеги и обратно должны будут оплатить сами участники форума или муниципалитеты.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодёжный центр»

Общество

22 июня

Моло­дёж­ный форум «Коман­да 29»: Онеж­ский район, 12 кей­сов, 200 участ­ни­ков

22 июня

Архан­гель­ский крае­вед­чес­кий музей поделит­ся опы­том соз­да­ния дос­туп­ной среды

22 июня

Закон­оп­ро­ект в под­дер­жку мно­год­ет­ных взят на общест­вен­ный контроль

22 июня

Для моло­дёжи Поморья – «горя­чая линия» и откры­тый приём

22 июня

В регио­не стар­това­ла дека­да Меж­дуна­род­ного дня социаль­ного бизнеса

22 июня

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся мини-семи­нар «НКО в сети интернет»

22 июня

Общест­вен­ные предс­та­ви­те­ли: в диа­логе с властью

22 июня

Дата памя­ти, скор­би и геро­из­ма: в Архан­гель­ске зажгли свечи памяти

21 июня

Власть и общест­вен­ные органи­за­ции отста­ивают закон­ные интере­сы жите­лей региона

21 июня

Сло­вом и делом: новый импульс полу­чат про­ек­ты, свя­зан­ные с вос­пита­ни­ем юных северян.

21 июня

Мета­фори­чес­кие карты помога­ют моло­дежи решить пси­хо­ло­ги­чес­кие проблемы

20 июня

Мария Еро­хина завое­вала сереб­ря­ную медаль на пер­венстве мира по пауэр­лиф­тин­гу

20 июня

Про­фил­ак­тика нар­кома­нии: власть и общест­вен­ность соз­да­дут откры­тую пло­щад­ку в социаль­ных сетях

20 июня

Аль­бина Сами­гул­лина выиг­рала «брон­зу» чем­пи­она­та Рос­сии среди лиц с нару­шени­ями интел­лек­та

20 июня

В Поморье появил­ся новый тур­марш­рут

20 июня

На «Коман­де 29» раз­рабо­та­ют стра­те­гию иннова­ци­он­ного раз­ви­тия регио­на и турис­тич­ес­кие идеи

20 июня

На выставке «Вой­на и мифы» предс­та­вят книгу памя­ти «Бес­смертно­го полка»

20 июня

В День памя­ти и скор­би в Архан­гель­ске зажгут свечи памяти

20 июня

Поморье отме­тит все­рос­сийс­кий олим­пийс­кий день боль­шим спор­тивным празд­ни­ком

Похожие новости

22 июня Общество

Моло­дёж­ный форум «Коман­да 29»: Онеж­ский район, 12 кей­сов, 200 участ­ни­ков

22 июня Общество

Для моло­дёжи Поморья – «горя­чая линия» и откры­тый приём

22 июня Общество

Дата памя­ти, скор­би и геро­из­ма: в Архан­гель­ске зажгли свечи памяти

21 июня Общество

Сло­вом и делом: новый импульс полу­чат про­ек­ты, свя­зан­ные с вос­пита­ни­ем юных северян.

20 июня Культура

В Поморье появил­ся новый тур­марш­рут

20 июня Общество

На «Коман­де 29» раз­рабо­та­ют стра­те­гию иннова­ци­он­ного раз­ви­тия регио­на и турис­тич­ес­кие идеи

19 июня Общество

Органи­за­то­ры «Коман­ды 29» рас­ска­жут о новой кон­цеп­ции про­веде­ния моло­дёж­ного форума

19 июня Общество

На рок-фес­тива­ле «Мост» рисо­вали юби­лей­ные граф­фити и сда­вали нормы ГТО

16 июня Общество

«Коман­да 29»: кейсы ста­нов­ят­ся сложнее

16 июня Общество

Стены областно­го Дома моло­дежи укра­сят юби­лей­ные граффити

15 июня Губернатор

Бой­цовки снова в деле

15 июня Общество

Участ­ни­ки «Коман­ды 29» зай­мутся раз­раб­от­кой моде­лей дет­ских тех­ноп­ар­ков

14 июня Общество

На кос­модро­ме «Пле­сецк» откры­лись сорев­нова­ния «Шко­ла безо­пас­ности»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия