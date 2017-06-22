Молодёжный форум «Команда 29»: Онежский район, 12 кейсов, 200 участников

В Агентстве по печати и СМИ Архангельской области состоялась пресс-конференция о подготовке и проведении заявочной компании девятого регионального молодёжного форума «Команда 29».

Напомним, в этом году форум пройдет с 11 по 16 августа в Онежском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок». Он будет условно состоять из трех крупных блоков: образовательного, культурно-массового и инфраструктурного. В рамках новой концепции проводится и отбор участников.

– Мы сделали определённые выводы по итогам прошлого форума. Кроме того, в этом году мы стали соорганизаторами и операторами федерального образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который вдохновил нас на изменение концепции «Команды 29», – пояснил директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов.

Он рассказал, что за культурно-массовый блок будет отвечать молодёжный актив Онежского района.

– Для местной молодёжи участие в таком мероприятии станет серьёзным вызовом. Что касается инфраструктурного блока, то всё, что будет построено или привезено в Онежский район, там и останется, – заявил Алексей Чилибанов.

Главный принцип – проектный

Образовательная программа форума – совместный продукт «Молодёжного центра», правительства региона и Корпорации развития Архангельской области.Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

В ходе работы участники форума создадут проектные команды, которые будут решать конкретные проблемы – кейсы, у каждого из которых есть свои заказчики – компании, министерства, муниципалитеты.

Всего выделено двенадцать таких кейсов на самые разные темы, в каждом из которых будут работать от 12 до 16 человек.

— В центре образовательной части – три составляющие: человек, компетенции и изменения. Человек – потому что каждый участник форума сможет себя проявить, как личность, компетенции – потому что впервые в рамках форума мы погрузим участников в реальные условия проектирования, изменения – те кейсы, которые нацелены на системные изменения в той или иной сфере, – рассказала первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова.

В работе форума также примут участие представители заказчиков кейсов и различные эксперты из федеральных компаний и организаций.



Напомним на заседании молодёжного правительства в мае этого года губернатор Игорь Орлов высоко оценил новую концепцию образовательной программы «Команды 29».



Регистрация – в три этапа

Онлайн-регистрация на форум «Команда 29» будет доступна в системе АИС «Молодёжь России» до 10 июля. На сегодняшний день более 130 молодых жителей Архангельской области уже изъявили участвовать в форуме.

Регистрация будет проходить в три этапа. После подачи заявки на электронную почту заявителю будет отправлена анкета и домашнее задание. Финальным этапом регистрации станет онлайн-собеседование с претендентом. Всего для участия в форуме планируется набрать около 200 молодых активных людей со всех городов и районов Архангельской области.

Как рассказали организаторы форума, все расходы на питание, проживание на «Команде 29» возьмет на себя «Молодёжный центр». Однако, транспорт до Онеги и обратно должны будут оплатить сами участники форума или муниципалитеты.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодёжный центр»