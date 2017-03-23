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Межрелигиозный диалог – основа сотрудничества представителей разных конфессий Поморья

23 марта 16:45 Межнациональные отношения

Итоги реализации в Поморье стратегии государственной национальной политики в сфере межконфессиональных отношений рассмотрели на первом в этом году заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при губернаторе Архангельской области.

Директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области в ходе своего доклада подчеркнул: в Поморье выстроена государственная структура межконфессиональных отношений как на региональном, так и на муниципальном уровне.

— Обеспечение принципа равноправия граждан вне зависимости от их религиозных взглядов, вовлечение религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму – основы реализации стратегии государственной национальной политики в Архангельской области, – подчеркнул Юрий Попелышев.

В подтверждение результатов работы по развитию межконфессионального диалога руководитель местной религиозной организации мусульман «Нур-Ислам», председатель Совета по делам национальностей Архангельской области Рим Каллимулин рассказал о завершающем этапе строительства мечети на историческом месте в Архангельске – там, где она стояла с 1905 года.

— В августе 2017 года планируется открытие мечети, которая объединит всех мусульман, проживающих в Архангельской области, – сказал Рим Каллимулин.

О деятельности евангелическо-лютеранской общины святой Екатерины рассказал Людмила Ищак. В частности, благодаря грантовой поддержке правительства Архангельской области в 2016 году община реализовала проект, посвященный многовековой истории лютеранства на Севере, а возле бывшей церкви святой Екатерины (Кирхи) была установлена памятная табличка.

Представители православной церкви протоиереи Олег (Шевчук) и Алексий (Денисов) представили проекты Архангельской епархии в образовательной и социальной сферах.

На совещании было отмечено, что в 2016 году общественной награды «За вклад в укрепление межконфессиональных отношений» были удостоены губернатор Архангельской области Игорь Орлов, руководитель отдела по взаимодействию церкви и общества Архангельской и Холмогорской епархии игумен Феодосий, председатель северодвинской еврейской общины Михаил Симкин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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