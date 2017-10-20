Выставка о русско-норвежском сотрудничестве открылась в Архангельске

Новый выставочный проект ждёт посетителей в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова.
Многовековая история мирного сосуществования Норвегии и России, двух государств, имеющих общую границу на севере, заложила прочную основу для сотрудничества в полярных регионах.
Выставка «Норвегия и Россия: сила притяжения – Арктика» рассказывает об экспедициях Фритьофа Нансена на «Фраме», экспедиции Руаля Амундсена на «Мод» вдоль российского побережья, об Александре Кучине, компании Юнаса Лида и развитии торговли в Сибири, спасении Умберто Нобиле ледоколом «Красин», а также о современном сотрудничестве наших государств в полярных регионах.
На открытии собравшихся приветствовала министр культуры Архангельской области Вероника Яничек:
«Эта выставка плаката интересна и очень информативна. Культура объединяет наши страны и даёт возможность вспомнить мужественных людей, осваивавших Арктику в разные годы».
Открывая выставку в Архангельске, министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде подчеркнул:
«Для меня это большая честь. Экспозиция показывает пример взаимовыгодного сотрудничества норвежцев и россиян. Над её созданием работали сотрудники как российских, так и норвежских музеев. Работа велась на протяжении нескольких лет».
Первые посетители выставки Елена и Николай Суворовы поделились своими впечатлениями от увиденного:
«Для тех, кто увлечен арктической темой, романтикой сурового климата, опасностями, риском, здесь будет немало интересного. А уж те, для кого имя легендарного полярного исследователя, нашего земляка Александра Кучина хоть что-то значит, и вовсе не должны пропустить выставку».
Выставочный проект «Норвегия и Россия: сила притяжения – Арктика» будет работать до 20 декабря.