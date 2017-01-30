«Проектный завод» объединит предпринимателей Архангельской области

18 февраля Корпорация развития Архангельской области проведёт для предпринимателей региона мероприятие под названием «Проектный завод». Всего за один день проектные команды смогут получить консультации у экспертов в различных отраслях и узнать о существующих мерах поддержки бизнеса, перспективных бизнес-планах и существующих вакансиях.

«Проектный завод» будет состоять из условных трёх частей: «экспертиза», «возможности» и «перспективы».



В первом блоке под названием «экспертиза» предварительно отобранный пул проектов пройдет экспертную сессию – десятиминутные консультации по различным направлениям. Всего будут отобраны двенадцать проектов. Специально сформированный пул экспертов выскажет своё мнение и даст ценные рекомендации.

В перспективе наиболее интересные проекты будут приглашены для сопровождения Корпорации развития Архангельской области, рекомендованы для подачи заявок в региональные и федеральные институты развития, а также на участие в архангельском этапе Startup Tour Сколково.

Во второй части «Проектного завода» федеральные и региональные институты развития представят предпринимателям свои услуги. Кроме того, бизнесмены, которые уже воспользовались такой поддержкой, расскажут о своих «историях успеха». Одним из них станет проект «Я Энергетик», который прошёл архангельский акселератор «Импульс-А» и акселератор Фонда развития Интернет-инициатив. Это позволило привлечь более двух миллионов рублей инвестиций.

В третьей части «Проектного завода» общественности представят результаты работы проекта «Перспективные кадры». Напомним, он был запущен в августе 2016 года Корпорацией развития Архангельской области совместно с региональным министерством экономического развития. Сейчас несколько десятков активных участников «Перспективных кадров» работают над пулом лучших проектов. Каждый из них получит рекомендации экспертов и заключение от представителей руководства региона. Кроме того, у других проектных команд и инвесторов появится прекрасная возможность подобрать себе штат квалифицированных работников и проверенных партнеров – участников проекта. Посетители мероприятия также получат возможность стать участниками проекта «Перспективные кадры», заняв свободные места в командах.

— «Проектный завод» станет стартовым мероприятием 2017 года для бизнес-сообщества Архангельской области. Мы решили собрать на одной площадке сразу несколько целевых групп: начинающих предпринимателей, бизнесменов, инвесторов, экспертов, представителей различных институтов развития и просто заинтересованных лиц для того, чтобы каждый из них нашел своё место в инновационной экосистеме региона. Как показывает практика, сейчас есть масса возможностей жителям области создать свой бизнес, продвинуть идею или получить поддержку под конкретный проект. И именно на подобных мероприятиях происходит стыковка институтов развития и инвесторов с теми, кто нуждается в их услугах, – отметила первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова.

Регистрация на «Проектный завод» открыта до 16 февраля на сайте https://krao.timepad.ru/event/435282/

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»