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Игорь Орлов поздравил коллектив газеты «Вечерний Северодвинск» с юбилеем

24 января 12:15 Северодвинск
Благодарность губернатора получает генеральный директор ИД «Северная неделя» Вячеслав Белоусов
Благодарность губернатора получает генеральный директор ИД «Северная неделя» Вячеслав Белоусов

Газета «Вечерний Северодвинск» отмечает свое двадцатилетие. Она – неотъемлемая часть большой семьи издательского дома «Северная неделя», крупнейшего частного издательства Северо-Запада России.

Игорь Орлов поздравил творческий коллектив с юбилеем газеты и пожелал журналистам оставаться честными, неуспокоенными и принципиальными людьми.

«Ваше издание играет важную политическую, социальную и просветительскую роль в жизни Северодвинска. За свое двадцатилетие «Вечерний Северодвинск»  стал частью истории города корабелов, ярким и любимым изданием».

Благодарственное письмо от имени губернатора получил генеральный директор издательского дома «Северная неделя» Вячеслав Белоусов. Почетные грамоты и благодарственные письма агентства по печати и СМИ были вручены заместителю главного редактор Елене Садовой, обозревателю Ольге Ларионовой, главному редактору сайта Владимиру Ларионову, ответственному секретарю Елене Николихиной и ветерану архангельской журналистики, бывшему сотруднику газеты Александру Бурлову.

Также Игорь Орлов ответил на вопросы журналистов издательского дома. Появится ли в городе корабелов музей-подводная лодка? Когда начнется строительство четырёхпольной магистрали, связывающей Северодвинск с Архангельском? Что будет с домом писателя Валентина Пикуля? Ответы на эти и другие вопросы – в ближайшем выпуске газеты «Вечерний Северодвинск».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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