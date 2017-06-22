Законопроект в поддержку многодетных взят на общественный контроль

Изменения регионального законодательства, направленные на поддержку многодетных семей, обсудили члены общественного совета при министерстве имущественных отношений Архангельской области.

Напомним, в мае этого года на сессии областного Собрания депутатов минимущество региона выступило с законодательной инициативой о том, чтобы земельные участки многодетным семьям предоставлялись под строительство не только индивидуальных, но и многоквартирных жилых домов.

Региональные парламентарии одобрили этот законопроект в первом чтении.

Рассмотрение его во втором чтении планируется 28 июня.

В преддверии грядущей сессии предлагаемые изменения стали темой обсуждения на заседании общественного совета минимущества региона.

Кто станет собственником земли

Отвечая на вопросы членов совета, министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва пояснила, что для реализации права на строительство многоквартирных домов многодетным семьям будет необходимо объединяться в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Министр напомнила: многодетная семья включается в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, в случае если она не реализовала своё право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка.

Подробнее Ирина Ковалёва остановилась на механизме предоставления земельных участков.

Так, на период строительства земля в безвозмездное пользование передаётся непосредственно ЖСК.

— А что будет дальше, когда дом введут в эксплуатацию? – спросили представители общественности.

— После того, как первая поселившаяся семья получит свидетельство о праве собственности на жилое помещение в этом доме, земельный участок автоматически переходит в долевую собственность участников ЖСК, – объяснила Ирина Ковалёва.

По итогам обсуждения общественный совет поддержал законопроект, отметив актуальность и необходимость его скорейшего принятия.

Особое внимание – обращениям граждан

В ходе заседания представители общественности обсудили и ряд других вопросов, в том числе результаты работы государственных унитарных предприятий региона в прошлом году, а также акционерных обществ дорожной отрасли, акции которых находятся в госсобственности Архангельской области.

Кроме того, был утверждён план основных мероприятий общественного совета на второе полугодие этого года. В их числе – обсуждение темы о переходе к новой системе государственной кадастровой оценки.

Особое внимание планируется уделить вопросам реагирования власти на обращения жителей.

В частности, члены совета решили организовать обсуждение задач и вопросов, поступивших от граждан в рамках прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным.

Помимо этого, представители общественности дадут оценку результатам работы министерства имущественных отношений региона по рассмотрению обращений жителей Поморья за первое полугодие этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области