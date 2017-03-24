Архангельск поборется за звание столицы «Часа Земли»

25 марта с 20:30 до 21:30 пройдёт ставшая традиционной всемирная общественная экологическая акция «Час Земли». Ровно на один час жители планеты выключат свет и электроприборы.

Город, жители которого будут наиболее активно участвовать в акции, получит статус «Столицы Часа Земли».

Акция «Час Земли» организована WWF России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Присоединиться к ней могут все желающие, просто выключив на один час свет в своих домах.

Чтобы поддержать свой город, жителям Архангельска необходимо отметить свое местоположение на карте официального сайта «Часа Земли».

Как подчеркнул министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, жители столицы Поморья всегда были активными участниками экологических акций: «ЭкоБатл» «Всероссийский день посадки леса», «Зеленая волна», «Марш парков».

— Уверен, что в этом году, официально объявленном в России Годом экологии, многие северяне также не останутся безучастными и вместе с миллионами Цель Часа Земли – обратить внимание на необходимость бережного отношения к природным ресурсам. «Меняй себя, а не планету!» – таков девиз акции в 2017 году.жителей страны поддержат «Час Земли", – сказал Константин Доронин.

В рамках акции в Архангельске будет выключена подсветка административных зданий, а активная молодежь соберётся в центре города на флешмоб «Выключи свет – смотри на звезды».

Сейчас в конкурсе участвуют 100 крупнейших городов России. При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя в своем городе, и численность населения. Пока больше всего меток на карте оставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска и Саратова.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской област