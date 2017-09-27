«Уикенд в Арктике»: новый тур выходного дня познакомит гостей Поморья с Архангельском

Проект «Тур выходного дня «Архангельск: уикенд в Арктике» представили в рамках Всемирного дня туризма в столице Поморья. Презентация и подписание соглашения между участниками проекта состоялись в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы».



— Проект создан для стимулирования въездного и внутреннего турпотоков в Архангельскую область, продвижения бренда «Архангельская Арктика» и направлен на увеличение загрузки гостиничного сектора в выходные дни, – пояснила заместитель министра культуры по вопросам туризма Светлана Зеновская. – Он рассчитан прежде всего на жителей мегаполисов, которые в выходные дни могут приехать в столицу Поморья.

Тур рассчитан на три дня и две ночи и включает посещение основных достопримечательностей Архангельска и его окрестностей (набережная Северной Двины, пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского, Гостиные

дворы, Северный морской музей, музей художественного освоения Арктики им. Подписание соглашения между участниками проектаА.А. Борисова, музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», город Северодвинск).

Как пояснила Виктория Булатова, руководитель одноименного туристического центра и генеральный туроператор проекта, стоимость трехдневного тура на одного человека составит 4 600 рублей. При этом в программу входит питание в ресторанах города с акцентом на северную кухню.

Чтобы сделать цену на турпакет доступнее, министерством культуры Архангельской области достигнуто соглашение с отелями-партнёрами о предоставлении 40-процентной скидки на проживание и бесплатном экскурсионном обслуживании гостей в рамках этого тура.

К реализации проекта уже подключились Фонд имущества и инвестиций Архангельской области, в чьём ведении находится гостиница «Столица Поморья», «Пур-Наволок отель», гостиницы «Двина» и «Арго», Архангельский краеведческий музей, Северный морской музей, музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», туристско-информационный центр Архангельской области и туристский центр Виктории Булатовой.

Проект инициирован министерством культуры Архангельской области в сотрудничестве с ГБУ АО «Туристско-информационный центр Архангельской области», музеями и туроператорами Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области