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Первые Баренцевы стипендии в сфере культурного сотрудничества вручат в Архангельске

19 октября 10:20 Арктика Архангельск События Международные связи
Фото пресс-службы Архангельского краеведческого музея
Фото пресс-службы Архангельского краеведческого музея

В столице Поморья состоялось заседание объединенной рабочей группы Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) по культуре.

Приветствуя коллег, член рабочей группы от Российской Федерации, министр культуры Архангельской области Вероника Яничек отметила:

«Большинство учреждений культуры Поморья активно участвуют в укреплении сотрудничества в Баренцевом регионе. Всё больше молодёжи включается в международные культурные проекты. Это свидетельствует о желании развиваться и познавать северные территории. Надеюсь, что наша встреча здесь, в Архангельске, в рамках XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона, станет еще одним значимым этапом на пути укрепления нашей дружбы, взаимопонимания и послужит расширению границ творчества и развитию эффективного культурного диалога в Баренцевом регионе».

Напомним, на заседании объединенной рабочей группы Совета Баренцева/Евроарктического региона представители Финляндии, Швеции, Норвегии и России обсудили результаты совместной работы за два предыдущих года и планы на будущее.

19 октября, в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» пройдёт церемония вручения первой Баренцевой стипендии в области культурного сотрудничества. Её получат представители стран Финляндии, Норвегии, Швеции, и России.

Министерство культуры Архангельской области

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