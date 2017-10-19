Завершить к 30 ноября 2017 года региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Такая задача была председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным по итогам его визита в Архангельскую область.
Напомним, что в рамках реализации мероприятий программы переселения в 2013–2017 годах запланирована ликвидация 264 тыс. кв. метров аварийного жилфонда и переселение 15 612 человек, проживающих в 928 домах.
Общий объем финансирования программных мероприятий составил более 9,7 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета – 3,3 млрд рублей.
Как отметил в своем выступления министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев, к настоящему времени в рамках реализации мероприятий программы расселено более 250 тыс. кв. метров аварийного жилья, или 95 % от запланированного программой в целом, переселено 14 471 человек, расселено 883 дома.
При этом стоит отметить, что объём расселяемого аварийного жилья в Архангельской области – самый большой среди регионов Северо-Западного федерального округа.
Планируется, что до 30 ноября будут переселено еще 1 031 человек из 45 аварийных домов, в том числе в Верхнетоемском и Онежском районах. А в областном центре для переселения 890 человек из аварийных домов площадью 9 тысяч квадратных метров завершается строительство двух многоквартирных домов на Московском проспекте.
В Северодвинске и Коноше все дома, строившиеся по программе переселения, уже введены в эксплуатацию. Сейчас в этих муниципальных образованиях ведутся процедуры заключения договоров социального найма.
Однако завершение программы не означает, что проблема аварийных домов полностью решена. Как было отмечено в ходе совещания, в регионе есть ещё дома, который не были включёны в действующую программу.
Помимо этого, существует аварийный фонд, который признан таковым после 1 января 2012 года. Таких домов уже в два раза больше, чем было расселено по действующей программе.
Для расселения граждан из этих домов в области подготовлены строительные площадки, подведены инженерные коммуникации, разработаны проекты строительства многоквартирных домов. Но решение финансового аспекта этой проблемы – очень серьёзный вызов как для областного, так и для муниципальных бюджетов.
Именно поэтому регион поддержал инициативу депутатов Госдумы по продлению сроков действия Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Комментарии
Президент чётко сказал: программа расселения аварийного жилья будет продолжена в 2018 году. Сейчас на повестке стоит вопрос – в какой форме программа будет функционировать? Я считаю, что нужно продолжать программу на базе Фонда реформирования ЖКХ. Необходимо привлекать, безусловно, и бюджетные средства, и инвесторов, и другие источники финансирования. Но переваливать всю ответственность на плечи регионов и муниципалитетов – это значит программу изначально обречь на неудачу. Такая же позиция у всех без исключения губернаторов. Поэтому в ближайшее время будем готовить соответствующие документы для Правительства РФ.
Сегодня мы знаем количество аварийных домов, которые необходимо расселить. Их более 450, что примерно равняется 480 тысячам квадратных метров. Мы не можем оставить людей один на один с этой проблемой, задача поставлена: расселить весь этот объём. Определённые наработки у нас за последние два года¸ когда мы активно строим дома в Архангельске и других районах Поморья, появились. Но главное ощущать общую ответственность за конечный результат – комфортное жильё для северян!