Завершить к 30 ноября 2017 года региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Такая задача была председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным по итогам его визита в Архангельскую область.

Напомним, что в рамках реализации мероприятий программы переселения в 2013–2017 годах запланирована ликвидация 264 тыс. кв. метров аварийного жилфонда и переселение 15 612 человек, проживающих в 928 домах.

Общий объем финансирования программных мероприятий составил более 9,7 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета – 3,3 млрд рублей.

Как отметил в своем выступления министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев, к настоящему времени в рамках реализации мероприятий программы расселено более 250 тыс. кв. метров аварийного жилья, или 95 % от запланированного программой в целом, переселено 14 471 человек, расселено 883 дома.

При этом стоит отметить, что объём расселяемого аварийного жилья в Архангельской области – самый большой среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Планируется, что до 30 ноября будут переселено еще 1 031 человек из 45 аварийных домов, в том числе в Верхнетоемском и Онежском районах. А в областном центре для переселения 890 человек из аварийных домов площадью 9 тысяч квадратных метров завершается строительство двух многоквартирных домов на Московском проспекте.

В Северодвинске и Коноше все дома, строившиеся по программе переселения, уже введены в эксплуатацию. Сейчас в этих муниципальных образованиях ведутся процедуры заключения договоров социального найма.

Однако завершение программы не означает, что проблема аварийных домов полностью решена. Как было отмечено в ходе совещания, в регионе есть ещё дома, который не были включёны в действующую программу.

Помимо этого, существует аварийный фонд, который признан таковым после 1 января 2012 года. Таких домов уже в два раза больше, чем было расселено по действующей программе.

Для расселения граждан из этих домов в области подготовлены строительные площадки, подведены инженерные коммуникации, разработаны проекты строительства многоквартирных домов. Но решение финансового аспекта этой проблемы – очень серьёзный вызов как для областного, так и для муниципальных бюджетов.

Именно поэтому регион поддержал инициативу депутатов Госдумы по продлению сроков действия Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области