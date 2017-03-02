«Губернатор дал сигнал: источник будущего развития области находится в районах, в муниципалитетах». Так прокомментировала Послание главы Поморья региональным парламентариям заместитель Председателя Госдумы Ольга Епифанова.

«С конца советской власти никто не уделял должного внимания развитию сельских территорий, и районы области, десятки деревень и лесных посёлков постепенно вымирали.

Я рада, что региональные власти показали стремление это исправить. У нас очень богатая область, которая должна жить без федеральных дотаций. Инициатива дать муниципалам больше самостоятельности, заняться территориальным планированием и проектированием, я думаю, позволит Архангельской области перейти от выживания к развитию.

В свою очередь, я буду помогать губернатору и правительству на федеральном уровне, в Москве. Хотелось бы сделать только одно замечание: губернатору нужно было обозначить одну большую задачу для каждого жителя области. Это задача возрождения. В целом, каждое его слово отвечает этой большой цели».



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области