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Игорь Орлов и глава Холмогорского района обсудили вопросы развития территории

20 декабря 11:15 Районы ЖКХ Строительство
Разговор начался с темы строительства
Разговор начался с темы строительства

Разговор начался с темы строительства. Наталья Большакова рассказала, что за 11 месяцев уходящего года в районе введены в эксплуатацию 52 жилых дома, в том числе – три многоквартирных по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

— До конца года мы планируем вручить ключи от новых квартир в двух домах в райцентре, в одном – 12 квартир, во втором – 49. Ещё девять квартир приобретаем в новостройке в Емецке, – поделилась планами глава района.

Государственно-частное партнёрство – в коммунальную сферу

Игорь Орлов предложил главе проработать проект государственно-частного партнёрства модернизации системы отопления села Матигоры.

Напомним, на местной котельной изношено оборудование, до начала отопительного сезона не был сформирован нормативный запас топлива, 

— Через ГЧП была решена проблема отопления в Яренске: инвестор вложил средства в модернизацию и через тариф получает возврат части затрат, – пояснил губернатор. – В этом случае власть получает надёжного партнера и ответственного собственника, заинтересованного в развитии бизнеса, а потребитель – качественную услугу.

Инициативу жителей – в законное русло

Глава района поблагодарила Игоря Орлова за поддержку через резервный фонд губернатора нескольких важных для района проектов.

Так, 1,2 миллиона рублей было выделено на освещение лыжной трассы недалеко от Емецка. 600 тысяч рублей пошло на переоборудование автомобиля для нужд 
Игорь Орлов: «Мы должны разъяснять жителям региона, как действовать в соответствии с законом, как не навредить памятнику архитектуры»отдельного пожарного поста в Копачево.

Зашла речь и о широко разошедшейся в СМИ истории ремонта старинной часовни в Ракуле.

По мнению Игоря Орлова, действия селян вновь подняли вопрос реставрации памятников регионального значения, находящихся в небольших населённых пунктах области.

— Чтобы подобные истории не повторялись, мы должны разъяснять жителям региона, как действовать в соответствии с законом, как не навредить памятнику архитектуры. Об этом мы говорили с руководителем инспекции по охране объектов культурного наследия в Архангельской области и сейчас работаем над этим, – подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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