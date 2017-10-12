Школьники Поморья написали Всероссийские проверочные работы

12 октября второклассники школ Архангельской области приняли участие в во Всероссийских проверочных работах (ВПР). Ученики более чем 320 учебных заведений региона написали работы по русскому языку. Ребятам предстояло пройти семь заданий, на выполнение которых отводился один урок продолжительностью 45 минут.

Напомним, что ВПР – это обычные контрольные работы по отдельным учебным предметам. Подобная форма проверки знаний школьников всегда присутствовала в школе. Единственная новация Всероссийских работ заключается в том, что задания формируются не каждой школой самостоятельно, а федеральным центром. При этом используются единые для всех критерии оценки.

Такая практика позволяет более объективно проверить, насколько тот или иной ученик усвоил пройденный материал. Аналогии с ЕГЭ в данном случае абсолютно неуместны.

Основная задача Всероссийских проверочных работ по русскому языку, которые писали второклассники, заключается в оценке уровня подготовки школьников в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

Результаты, показанные ребятами, не влияют на оценку деятельности учебных заведений и учителей-предметников. Прежде всего, такой мониторинг позволит при необходимости совершенствовать методики преподавания и стать основой для формирования новых программ в сфере регионального образования.

Поэтому программа проведения Всероссийских проверочных работ в нашем регионе получит продолжение. В проекте примут участие представители всех ступеней школы.

Министерство образования и науки Архангельской области