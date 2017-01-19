Растёт спрос на электронные услуги Росреестра

Среди населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа растёт спрос на предоставление сведений о правах на объекты недвижимости в электронном виде.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществляет полномочия по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) с 2016 года.

За минувший год специалистами палаты предоставлено 185 416 сведений ЕГРП, из них 99 963 в электронном виде (более 54 %). В 2015 году данный показатель составлял 28 %.

Обращения поступают через портал государственных услуг и единую систему межведомственного электронного взаимодействия, ставшую очень востребованной у федеральной налоговой службы России, отделов судебных приставов, отделов социальной защиты населения, подключившихся к единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Электронные услуги Росреестра – часть общероссийской системы электронного Правительства Российской Федерации. Это одно из приоритетных направлений государственной политики, которое нацелено на создание самой передовой формы взаимодействия с населением, позволяющей гражданам экономить время и деньги.

К 2018 году ведомство в рамках федеральной «дорожной карты» планирует перевести в электронную форму не менее 70 % государственных услуг, оказываемых гражданам страны.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО