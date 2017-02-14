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Кимжа станет первой «арктической» деревней в Ассоциации самых красивых деревень России

14 февраля 14:15 Районы Туризм
В Кимже сохранились не только старинные дома, но и исконно поморский дух
В Кимже сохранились не только старинные дома, но и исконно поморский дух

19 февраля деревня Кимжа Мезенского района официально получит статус члена Ассоциации самых красивых деревень России и станет пятой в этом списке. 

В церемонии инаугурации примут участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов и президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов.

Будет открыт специальный дорожно-информационный знак, а также подписана хартия (соглашение) между Ассоциацией и главами района, сельского поселения и местного органа ТОС.

Архангельская область является сегодня одним из лидеров по развитию сельского туризма. В прошлом году в Устьянах при поддержке Федерального агентства по туризму состоялся международный форум «Развитие туризма на сельских территориях».Как известно, Мезенский район официально входит в Арктическую зону Российской Федерации, что позволит говорить о Кимже как о первой арктической и самой северной в числе красивых деревень не только в России, но и во всем мире!

Как сообщили в Ассоциации самых красивых деревень России, в течение двух последующих дней эксперты побывают также в других деревнях Мезенского и Лешуконского районов с целью предварительного отбора потенциальных кандидатов на вступление в Ассоциацию.

Также они примут участие в круглом столе «Гостевые дома – основа сельского гостеприимства», на котором представят работу Ассоциации и родственной ей международной федерации «Крестьянское гостеприимство».

На очереди – село Ворзогоры Онежского райна

Федерация самых красивых деревень Земли объединяет целый ряд национальных ассоциаций, в том числе и российскую, созданную менее трёх лет назад и имеющую на данный момент статус наблюдателя.

Руководство АСКДР принимало участие в Генеральной ассамблее Всемирной ассоциации самых красивых деревень, которая проходила в 2016 году в Канаде.Первым в Ассоциацию самых красивых деревень России было принято в 2015 году село Вятское (Ярославская область). В 2016 году в АСКДР вступили деревни Ошевенский погост (Архангельская область), Кинерма (Республика Карелия) и Десятниково (Республика Бурятия).

С принятием Кимжи в состав членов российская Ассоциация будет насчитывать уже пять населённых пунктов, которые признаны экспертами соответствующими весьма жёстким критериям международной системы оценки.

Летом 2017 года членом Ассоциации самых красивых деревень России станет еще один представитель Архангельской области – село Ворзогоры (Онежский район), расположенное на берегу Белого моря. Есть кандидаты на вступление в Ассоциацию и из других регионов России.

С условиями приема деревень в АСКДР и критериями отбора можно ознакомиться на официальном сайте Ассоциации.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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