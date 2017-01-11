11 января россияне отмечают День заповедников и национальных парков.

Как сообщила заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анна Копосова, в этом году праздник имеет особое значение:

«По сути, он задаёт настрой на весь 2017 год, который Указом Президента объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Региональный план мероприятий утверждён губернатором Архангельской области Игорем Орловым».

Также в этом году отмечается 100-летие заповедной системы России. На сегодняшний день в Архангельской области создано более 100 ООПТ различных «Русская Арктика» – самая северная и самая большая по площади заповедная территория России. Фото пресс-службы национального парка «Русская Арктика»категорий, общая площадь которых, включая акваторию морей, превышает 11 миллионов гектаров.

В их числе – заповедник «Пинежский», национальные парки «Русская Арктика», «Водлозерский» (Онежский филиал) и «Кенозерский», в состав которого в июне прошлого года приказом Минприроды России № 358 было включено «Онежское Поморье».

— Всего в России создано более 13 тысяч ООПТ. Причём «Русская Арктика» – это самая северная и самая большая по площади – 8,8 млн гектаров – заповедная территория страны. Нацпарк по праву может считаться северным форпостом Года экологии в России, – подчеркнула Анна Копосова.

Отметим, что национальные парки Архангельской области наряду с общественными и некоммерческими экологическими организациями, муниципалитетами, различными природоохранными структурами и бизнес-сообществом приняли самое активное участие в разработке регионального плана мероприятий.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области