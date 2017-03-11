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«Немного обо всём» расскажут актёры Архангельского драмтеатра на сцене Добролюбовки

11 марта 16:20 Архангельск

13 марта в 17:30 на сцене актового зала областной библиотеки им. Н.А. Добролюбова актёры Архангельского драмтеатра представят литературную композицию «Немного обо всём».

Постановка создана по рассказам Федора Абрамова «О чем плачут лошади», «Валенки», «Поля Открой Глаза», «Если делать всё по совести», «Потомок Джима» и «Последний старик деревни».

Абрамовскую прозу северяне увидят в исполнении Натальи Латухиной, Тамары Волковой, Нины Няниковой, Татьяны Сердотецкой, Юрия Прошина, Александра Субботина, Павла Каныгина и Александра Зимина.

— Произведения, которые мы выбрали, рассказаны от лица молодого послевоенного поколения. Это своего рода "мостик" между читателями 20 и 21 века. Мы абрамовским языком беседуем с аудиторией и находим отклик, –рассказала Тамара Волкова. – Кроме того, этой композиции нет в основном репертуаре драмтеатра, поэтому каждое её воспроизведение.

Вход свободный.

Министерство культуры Архангельской области

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