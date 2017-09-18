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Звёзды футбола сыграли с юными спортсменами на поле северодвинского стадиона «Север»

18 сентября 14:00 Общество Спорт
Региональный фестиваль стал продолжением фестиваля «Россия любит футбол», который накануне стартовал в Москве в олимпийском комплексе «Лужники»
Региональный фестиваль стал продолжением фестиваля «Россия любит футбол», который накануне стартовал в Москве в олимпийском комплексе «Лужники»

В региональном фестивале футбола, который состоялся в минувшие выходные в городе корабелов, приняли участие 29 команд юных северян 2002–2009 годов рождения. Специальными гостями фестиваля стали звёзды российского футбола Алексей Смертин и Дмитрий Сенников.

Алексей Смертин – прославленный футболист, в прошлом капитан сборной России, а ныне официальный посол чемпионата мира по футболу в России. 

Весной этого года Алексей Смертин встретился с губернатором региона Игорем Орловым и вместе они договорились популяризировать этот вид спорта и проводить различные мероприятия, посвящённые, в том числе, и 80-летию Архангельской области. Проект поддержал защитник московского «Локомотива», чемпион России по футболу Дмитрий Сенников.

В Северодвинске региональный фестиваль прошёл в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере развития детско-юношеского спорта, подписанного АО «ПО «Севмаш» и АО «Консорциум предприятий тяжёлого машиностроения», и стал продолжением фестиваля «Россия любит футбол», который накануне стартовал в Москве в олимпийском комплексе «Лужники».

— Футбол шагает по стране. Несмотря на ненастную погоду, сегодня на стадионе «Север» собралось много команд. Пусть борьба будет честной и бескомпромиссной! – пожелал всем участникам первый заместитель губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

После поднятия флага и разминки футболисты начали матчи в своих возрастных группах. 

Победителями футбольного турнира в своих возрастных группах стали команды «Строитель» (Северодвинск, 20022003 г.р.); «Олимпик» (Архангельск, 2004–2005 г.р.); «Северные волки» (Архангельск, 20062007 г.р.); «Стрижи» (Архангельск, 20082009 г.р.).

— Поздравляю с заслуженными победами! Пусть этот успех станет для вас первым шагом для достижения больших профессиональных высот в спорте и жизни, – напутствовал юных футболистов руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Затем состоялся матч с участием приглашённых звёзд – Алексея Смертина и Дмитрия Сенникова. Помогали им капитаны участвовавших в празднике спорта команд.

Агентство по спорту Архангельской области

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