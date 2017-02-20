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«Водник 2004» – чемпион России!

20 февраля 10:00 Спорт
Титул сильнейших в своей возрастной группе наши ребята смогли получить досрочно
Титул сильнейших в своей возрастной группе наши ребята смогли получить досрочно

В Ульяновске завершился турнир всероссийских юношеских соревнований по хоккею с мячом среди ребят 2004 года рождения.

Юные архангелогородцы из команды «Водник 2004» в заключительном матче сыграли вничью с хозяевами и стали чемпионами России. Титул сильнейших в своей возрастной группе они смогли получить досрочно, за два тура до завершения соревнований.

– Надеюсь, что через несколько лет эти ребята пополнят ряды команды мастеров, – сказал, поздравляя победителей, руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. 

Следует отметить, что в последний раз юношеская команда «Водника» становилась сильнейшей в России пять лет назад.

Агентство по спорту Архангельской области

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