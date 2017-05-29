Качественно и в срок готовы вести работы архангельские судоремонтики

Вопрос взаимодействия Архангельской таможни и местных судовладельцев стал ключевой темой совещания, которое состоялось при губернаторе Архангельской области Игоре Орлове.

Ключевую проблему обозначил в своем докладе представитель Архангельской таможни Дмитрий Лоховинин.

В ходе таможенного контроля в отношении судов и торгового, и рыбопромыслового флотов выяснилось, что архангельскими судовладельцами не в полной мере востребованы услуги российских судоремонтных предприятий – ремонт преимущественно осуществляется за границей.

Понятно, что в некоторых случаях экстренный или аварийный ремонт остро необходим. Вместе с тем, отметил Дмитрий Лоховинин, установлены факты проведения плановых ремонтов, не связанных с аварийными ситуациями. Российское таможенное законодательство требует декларировать такие ремонты и уплачивать соответствующие таможенные платежи.

— Для нас очевидно, что дополнительная налоговая нагрузка в виде таможенных платежей представляется серьезным финансовым обременением для судовладельцев, – сказал Дмитрий Лоховинин, – Кроме того, такая ситуация не способствует развитию судоремонта в Архангельской области.

Впрочем, сами судовладельцы о возможности проведения ремонта на отечественных верфях высказываются с долей сомнения.

Как пояснил гендиректор ООО «Ягры» Александр Антипин, порт Архангельск значительно удален от основных районов промысла, что, естественно, ограничивает возможности по увеличению количества заходов в порт. В целом же, по его словам, траулеры «Ягры» и «Архангельск» ежегодно 15–16 раз заходят в родной порт, доставляя продукцию, проводя техническое обслуживание и текущий ремонт.

При организации планового ремонта в первую очередь учитываются период проведения работ, сроки и цены. Окончательное же решение о месте ремонта принимается по итогам тендеров, в котором участвуют как отечественные, так и зарубежные верфи.

С тем, что во главу угла необходимо ставить эти факторы, согласны и представители судоремонтных предприятий. При этом, по словам заместителя директора СРЗ «Красная Кузница» Алексея Никифорова, завод обеспечивает оперативное выполнение работ по ремонту судов коммерческого флота. Например, ремонт теплохода типа «Механик Ярцев» выполняется за 10–14 суток.

Откровенная и яркая дискуссия позволила в определенной степени сблизить позиции участников процесса. Подводя итоги разговора, губернатор Игорь Орлов подчеркнул важность подобных встреч, которые позволяют в режиме прямого диалога снимать острые и накопившиеся вопросы, то есть, по сути дела, разрушать так называемые административные барьеры.

Также участниками совещания принято решения приступить к разработке пакета предложений по стимулированию спроса на проведение полного либо частичного судоремонта на верфях Архангельской области, используя технические возможности судоремонтных предприятий региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области