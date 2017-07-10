С 9 по 15 июля в Архангельской области проходит акция «Подари мне жизнь!»

Ежегодно в городах и регионах России по инициативе Фонда социально-культурных инициатив, президентом которого является Светлана Медведева, проводится информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!», которая направлена не только на предотвращение абортов, но и на сохранение семейных ценностей и традиций.

Акция тесно связана с Днём семьи, любви и верности и проводится в течение недели с 9 по 15 июля.

С 1989 года ежегодное число абортов в России неуклонно сокращается, а в 2007 году (впервые после 1959 года) количество новорождённых в нашей стране превысило число прерванных беременностей.

По данным 2011 года на каждый сделанный аборт в России приходится два рождённых ребенка. Тем не менее, наша страна по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в печальном рейтинге стран с высокой частотой абортов вместе с Эстонией, Латвией и Беларусью. Это не может не вызывать тревогу.

Эксперты отмечают: важно не запретить аборты законодательно, а сделать желанным рождение ребенка.

В Архангельской области отмечены положительные тенденции в виде снижения количества абортов с 37,5 в 2013 году до 28,2 на 1000 женщин фертильного возраста в 2016 году.

Профилактика абортов ведётся не только государственными медицинскими учреждениями.

В городах и регионах России существуют общественные организации, деятельность которых направлена на борьбу против абортов. Большое внимание этой проблеме уделяет Русская Православная Церковь и другие конфессии.

Ежегодно в рамках акции проводятся конкурсы, фотовыставки, распространяются плакаты и брошюры просветительского характера, проводятся круглые столы с участием медиков, юристов, психологов, журналистов, представителей религиозных и общественных организаций.

Акцию «Подари мне жизнь!» поддерживает и региональный минздрав.

В ходе акции в женских консультациях Архангельской области желающим расскажут о планировании семьи, профилактике абортов, предложат памятки и листовки.

В учреждениях здравоохранения демонстрируются профилактические видеоролики, оформлены тематические стенды.

Так, например, Северодвинский родильный дом объявил 7 июля Днём отказа от проведения медицинских абортов по желанию. Был проведен день открытых дверей в женской консультации: акушер-гинеколог и медицинский психолог консультировали женщин в ситуации репродуктивного выбора без предварительной записи и очереди.

Кроме того, организован телефон доверия +7 902 196-94-66 для беременных и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

12 июля всех желающих приглашают принять участие во встрече с сотрудниками ЗАГС и отцом Дмитрием из Храма Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Она начнётся в 12:00 в конференц-зале Северодвинского родильного дома.

С 9 по 13 июля в родильном доме им. К.Н. Самойловой с 9:00 до 15:00 будет организована горячая линия (8182) 42-06-73, посвящённая профилактике абортов и вопросам репродуктивного здоровья.

В любое время вне акции информацию по планированию семьи можно получить в женских консультациях.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области