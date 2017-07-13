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Минздрав Поморья: пройти процедуру искусственного оплодотворения можно бесплатно

13 июля 11:15 Семья

За первое полугодие 2017 года в Архангельской области 424 женщины были направлены на экстракорпоральное оплодотворение, около 40 % процедур дали положительный результат: у женщин наступила беременность.

Как сообщила начальник отдела медицинской помощи и детям министерства здравоохранения Екатерина Ольферт, в 2016 году в Архангельской области после ЭКО родились 180 детей. В текущем году по программе обязательного медицинского страхования на процедуру экстракорпорального оплодотворения выделено 1000 квот.

Специалисты рекомендуют парам, у которых беременность не наступает в течение двух лет, не откладывать решение и обращаться к медикам своевременно. Чем раньше будет оказана медицинская помощь, тем выше вероятность положительного результата ЭКО.

Бесплатное обследование на амбулаторном этапе пары с бесплодием перед направлением на ЭКО проводится в государственных медицинских организациях области. Женщины проходят его у врача акушера-гинеколога, мужчины – у уролога.

После обследования документы поступают на врачебную комиссию.

– Еженедельно в комиссию поступают 20–30 пакетов документов, в большей части по ним принимаются положительные решения о направлении на ЭКО, – отметила Екатерина Ольферт.

На сегодняшний день на этапе обследования и подготовки перед направлением на ЭКО в государственных клиниках Архангельской области находится 630 пациенток с бесплодием.

Бесплатно по полису ОМС пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения женщины Архангельской области могут два раза в год, повторная процедура возможна уже через три месяца.

Напомним, что для экстракорпорального оплодотворения имеются ограничения и противопоказания.

Ознакомиться с информацией по ЭКО, в том числе с перечнем медицинских организаций, выполняющих эту процедуру в рамках ОМС, а также данными по эффективности её проведения в разных медицинских организациях можно в разделе «В помощь маме» на официальном сайте министерства здравоохранения Архангельской области во вкладке «Здравоохранение».

Министерство здравоохранения Архангельской области

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