24 марта в Архангельском клиническом противотуберкулёзном диспансере будет организована «горячая линия» по вопросам, связанным с заболеванием, профилактикой, активным выявлением и лечением туберкулёза.

С 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 на вопросы населения ответит врач-фтизиатр, заведующая диспансерным отделением Светлана Валерьевна Попова. Телефон «горячей линии»: (8182) 68-28-90.

25 марта с 9:00 до 15:00 жители и гости Архангельска смогут бесплатно пройти флюорографию в диспансере по адресу: пр. Новгородский, д. 28.

Кроме этого, в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом в Архангельской области пройдут информационные и образовательные мероприятия для врачей-специалистов службы, педагогов и воспитателей, детей и подростков, направленные на профилактику этого заболевания.

На сегодняшний день в лечебных учреждениях области активно используются молекулярно-генетические методы диагностики туберкулёза, что позволяет значительно ускорить эффективность диагностики и лечения.

Все больные обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для лечения любых форм заболевания, в том числе и лекарственно-устойчивых форм.

С 2010 по 2016 годы заболеваемость туберкулёзом в Архангельской области снизилась почти вдвое: с 53,3 до 29,6 на 100 тысяч населения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области