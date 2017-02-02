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Сохраняя память: северян приглашают рассказать о героях Победы и локальных войн

2 февраля 17:00

Жителей Архангельской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Герои Великой Победы 2017».

Он проводится в целях увековечивания памяти о массовом героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны и мужестве российских воинов-участников локальных конфликтов.

В числе организаторов творческого состязания – Российское военно-историческое общество, Минобороны РФ, Минобрнауки и Минкультуры, Российская государственная библиотека и издательский дом «Не секретно».

На конкурс принимаются литературные рассказы, очерки, стихотворения, песни
и рисунки эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Свои творческие работы может прислать любой желающий, возрастные ограничения отсутствуют.

Всю информацию о правилах участия в конкурсе «Герои Великой Победы – 2017» можно узнать на официальном сайте проекта.

Министерство образования и науки Архангельской области

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