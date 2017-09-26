Уполномоченный по правам человека объявляет «Правовой марафон для пенсионеров»

Аппарат уполномоченного по правам человека в Архангельской области информирует: в октябре 2017 года в регионе пройдут мероприятия социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров».

В этом году в Архангельской области оказание содействия пожилым людям в реализации их прав приняло форму специального проекта. Его основное содержание – консультации по вопросам защиты различных категорий прав, в том числе – жилищных, трудовых, прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, получение социальной поддержки.

Проект реализуется в рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров», которая проводится аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.



Старт проекта будет приурочен к Дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября.

— Мы всегда с особым вниманием относимся к обращениям наших ветеранов, – отмечает уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова. – Мы не только оказываем им максимально возможную помощь по защите их прав, но и стараемся содействовать даже в решении бытовых проблем. Ведь иной раз пенсионеры больше всего нуждаются в том, чтобы их выслушали и поддержали.

В рамках правового марафона запланирован ряд мероприятий:

горячая линия для пожилых людей по вопросам реализации различных категорий прав – с 2 по 6 октября ежедневно с 10:00 до 13:00. Телефон: (8182) 20-72-96;



день правовой помощи на базе Центральной городской библиотеки имени М.В. Ломоносова (Троицкий проспект, 64) – 18 октября с 14:00 до 16:00;



открытый (без предварительной записи) приём уполномоченного и сотрудников аппарата – 27 октября с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30 (площадь Ленина, 1, кабинет 210).



Также в течение октября запланировано проведение встреч с проживающими в доме для одиноких престарелых и пациентами госпиталя для ветеранов войн в Архангельске.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области