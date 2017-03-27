ЕГЭ досрочно: экзамен по русскому языку прошёл в Поморье

Более 150 выпускников школ Архангельской области написали ЕГЭ

по русскому языку в рамках досрочного этапа итоговой аттестационной кампании 2017 года. Экзамен прошёл без удалений и технологических сбоев.

Напомним, весенний этап государственных экзаменов организован для того, чтобы одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам пропустят основной период ЕГЭ, могли пройти выпускные испытания и вовремя получить аттестат об окончании школы. Кроме того, пересдать экзамены могут выпускники школ прошлых лет, которым нужны более высокие результаты.

За объективностью проведения экзаменов следят не только специалисты, отвечающие за организацию аттестации, но и общественные наблюдатели.

На ЕГЭ по русскому языку, равно как и на всех других испытаниях, применена новая технология печати и сканирования контрольных измерительных материалов.

— Более 150 человек сдавали ЕГЭ по русскому языку. На данный момент это самое массовое испытание досрочного этапа. Нарушений процедуры проведения экзамена не зафиксировано, ЕГЭ прошёл в штатном режиме. Результаты будут опубликованы не позднее 10 апреля, – сообщил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Стоит напомнить, что при подготовке к экзаменам выпускники школ могут использовать открытый банк заданий, который размещён на сайте Федерального института педагогических измерений. На портале в свободном доступе размещены варианты экзаменационных работ по разным предметам.

По вопросам проведения итоговой аттестации 2017 года можно обращаться на специальную «горячую линию», которая работает в министерстве образования и науки Архангельской области. Специалисты ведомства готовы дать консультации по телефону: (8182) 285-585.

Министерство образования и науки Архангельской области