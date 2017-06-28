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12 500 обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в 2016 году

28 июня 18:45

Любовь Анисимова представила депутатам областного Собрания доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Архангельской области в 2016 году.

Напомним, что в соответствии с областным законодательством уполномоченный по правам человека Архангельской области ежегодно выступает с докладом на сессии областного Собрания.

Любовь Анисимова представила анализ обращений, поступивших к уполномоченному, характеристику ситуации с реализацией отдельных категорий и групп прав человека, а также информацию о приоритетных направлениях деятельности уполномоченного и формах влияния на развитие правозащитной ситуации.

Всего в минувшем году в адрес уполномоченного по правам человека в Архангельской области поступило 12 500 обращений. При этом максимальная их доля (63 процента) связана с социально-экономическими правами (право на жилище, на охрану здоровья, на социальное и пенсионное обеспечение, на образование, на благоприятную окружающую среду, труд).

— Эффективность деятельности уполномоченного по правам человека во многом определяется решением системных проблем через изменение законодательства, – подчеркнула Любовь Анисимова.

Она также выразила благодарность ряду министерств и ведомств Архангельской области за быструю и оперативную помощь в решение конкретных проблем, с которыми сталкивались жители области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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