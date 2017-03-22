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На площади перед драмтеатром им. М.В. Ломоносова появится бесплатный Wi-Fi

22 марта 17:10 Информация и связь Инновации Архангельск

Бесплатный доступ в Сеть возле драмтеатра можно будет опробовать уже в конце марта. Работы по установке оборудования ведёт ГБУ АО «Архтелецентр» по инициативе министерства связи и информационных технологий региона.

Получить одновременный доступ в Интернет смогут более 200 устройств. Абонентам, желающим воспользоваться бесплатным доступом в Интернет, необходимо авторизоваться с использованием либо номера своего мобильного телефона, либо своего аккаунта для входа на федеральный портал госуслуг.

— Петровский парк – это пилотная зона, в ближайшее время бесплатный Wi-Fi появится в большинстве мест отдыха горожан и гостей города. Уверен, что эта услуга будет пользоваться большой популярностью, — отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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