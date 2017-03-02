Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Вельская ЦРБ использует систему ГЛОНАСС

2 марта 13:15 Здоровье Информация и связь Транспорт

Применение системы ГЛОНАСС позволило значительно повысить эффективность использования районной больницей автотранспорта. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов в 2016 году сократились до 417 тысяч рублей.

С 2015 года Вельской ЦРБ доступ к информации из системы ГЛОНАСС обеспечивает ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр», который является региональным навигационном центром Архангельской области (РНИЦ).

После перехода на использование навигационных услуг, предоставляемых РНИЦ, затраты на оплату навигационных услуг сократились более чем в два раза по Использование ГЛОНАСС даёт возможность просматривать информацию о пробеге и маршрутах движения своего автотранспорта, контролировать его целевое использование и расход топлива, отслеживать соблюдение водителями скоростного режима, не допускать несанкционированных отклонений от маршрута и остановок.сравнению с 2014 годом, когда Вельская ЦРБ пользовалась навигационными услугами коммерческих организаций.

За 2016 год оснащённость больничного автопарка оборудованием для системы ГЛОНАСС выросла в два раза.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, использование ГЛОНАСС позволило, в первую очередь, обеспечить безопасность дорожного движения и снизить количество ДТП.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Районы

2 марта

Вель­ская ЦРБ исполь­зу­ет сис­тему ГЛОНАСС

1 марта

Общест­вен­ные предс­та­ви­те­ли губер­нато­ра: в диа­логе с властью

1 марта

Нача­ла рабо­ту пере­движ­ная юри­дич­ес­кая приём­ная для пожилых сель­ских жителей

28 февраля

400 мил­ли­онов руб­лей из феде­раль­ного бюд­жета полу­чит сель­ское хоз­яйс­тво области

27 февраля

Онеж­ские ТОСы учат­ся азам про­ек­тно­го управле­ния

27 февраля

Луч­шие про­ек­ты Севе­ро-Запа­да в области рабо­ты с пожилы­ми людь­ми прие­дут в Архан­гельск

27 февраля

Юби­лей про­ек­та «Боб­рово – тер­рито­рия друж­бы» отмети­ли в При­мор­ском районе

27 февраля

18,5 млн руб­лей выделе­но на под­дер­жку куль­туры Поморья из феде­раль­ного и областно­го бюджетов

24 февраля

В ЗАГСах Архан­гель­ской области на Мас­лени­цу будет весело

24 февраля

Тур­маршру­ты «Архан­гельск – сто­лица Поморья» и «Кар­гополь­ская гос­тёба» оце­нили эксперты

23 февраля

На комп­ле­ктова­ние книж­ных фон­дов выделе­но более 400 тысяч рублей

22 февраля

Задача дорож­ни­ков – обес­печить про­езд по зим­ни­кам летом

22 февраля

К 80-ле­тию Архан­гель­ской области стар­ту­ет моло­дёж­ная акция «Юби­лей­ная посылка»

22 февраля

Поис­ко­вое дви­же­ние рас­ширя­ет­ся: новый отряд появил­ся в При­мор­ском районе

22 февраля

Ото­питель­ный сезон – на конт­ро­ле минис­тра ТЭК и ЖКХ

21 февраля

Жен­щины Поморья обсуди­ли, как сох­ранить север­ную моло­дёжь на род­ной земле

21 февраля

Доро­га до Попер­еч­ки: воп­рос на осо­бом конт­ро­ле губер­нато­ра Поморья

21 февраля

Школь­ники Поморья – под защи­той ГЛОНАСС

20 февраля

Игорь Орлов: «На пер­вом месте – ини­ци­атив­ный человек»

Похожие новости

2 марта Районы

Вель­ская ЦРБ исполь­зу­ет сис­тему ГЛОНАСС

21 февраля Районы

Школь­ники Поморья – под защи­той ГЛОНАСС

14 февраля Районы

Нико­лай Роди­чев: «Соз­да­ние сети МФЦ – один из самых успе­шных про­ек­тов, реали­зов­ан­ных в Поморье»

10 февраля Районы

На помощь мало­му и сред­нему биз­несу в райо­нах при­хо­дят МФЦ

8 февраля Районы

В устьянс­кую Мали­нов­ку при­шёл высок­ос­кор­ос­тной интернет

16 февраля Здоровье

Онлайн-запись к врачу – толь­ко после регист­ра­ции в Еди­ной сис­теме иден­тифи­ка­ции и аут­ен­тифи­ка­ции

18 февраля Губернатор

Губер­на­тор области встре­тил­ся с акти­вом Хол­мог­ор­ско­го района

13 февраля Здоровье

Более 80 мил­ли­онов руб­лей на раз­ви­тие сана­ви­ации полу­чит Архан­гель­ская область

1 марта Районы

Общест­вен­ные предс­та­ви­те­ли губер­нато­ра: в диа­логе с властью

22 февраля Районы

Задача дорож­ни­ков – обес­печить про­езд по зим­ни­кам летом

21 февраля Губернатор

Доро­га до Попер­еч­ки: воп­рос на осо­бом конт­ро­ле губер­нато­ра Поморья

15 февраля Районы

Гру­зоп­одъём­ность ледо­вых пере­прав в Архан­гель­ской области повышена

15 февраля Районы

15 мос­тов пла­ниру­ют отрем­он­тиро­вать в области в 2017 году

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия