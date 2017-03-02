Вельская ЦРБ использует систему ГЛОНАСС

Применение системы ГЛОНАСС позволило значительно повысить эффективность использования районной больницей автотранспорта. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов в 2016 году сократились до 417 тысяч рублей.

С 2015 года Вельской ЦРБ доступ к информации из системы ГЛОНАСС обеспечивает ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр», который является региональным навигационном центром Архангельской области (РНИЦ).

После перехода на использование навигационных услуг, предоставляемых РНИЦ, затраты на оплату навигационных услуг сократились более чем в два раза по Использование ГЛОНАСС даёт возможность просматривать информацию о пробеге и маршрутах движения своего автотранспорта, контролировать его целевое использование и расход топлива, отслеживать соблюдение водителями скоростного режима, не допускать несанкционированных отклонений от маршрута и остановок.сравнению с 2014 годом, когда Вельская ЦРБ пользовалась навигационными услугами коммерческих организаций.

За 2016 год оснащённость больничного автопарка оборудованием для системы ГЛОНАСС выросла в два раза.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, использование ГЛОНАСС позволило, в первую очередь, обеспечить безопасность дорожного движения и снизить количество ДТП.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области