Инновации в профтехобразовании обсудят на международной конференции в Архангельске

17 марта в Архангельске начнёт свою работу IV международная научно-практическая конференция «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования».

Форум примет Архангельский индустриально-педагогический колледж, который является региональным ресурсным центром по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования.

Конференция проводится в рамках реализации международного проекта ЮНЕСКО по техническому и профессиональному образованию и подготовке кадров в Российской Федерации.

Представители более 100 организаций из семи государств прислали на форум свои работы. Планируется заслушать 227 докладов на 10 секциях, включая пленарное заседание.

В рамках работы научно-практической конференции будет организован круглый стол для руководителей образовательных организаций по теме «Подготовка педагогических кадров в условиях стандартизации образования».

Пленарное заседание начнётся 17 марта в 9:00. Приглашается пресса.

Адрес Архангельского индустриально-педагогического колледжа: ул. Партизанская, д. 2.

Министерство образования и науки Архангельской области