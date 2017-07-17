Психологи помогают несовершеннолетним правонарушителям предотвратить рецидив

В июле специалисты ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» проводят цикл занятий «Путь к свободе» в Архангельской воспитательной колонии УФСИН России с целью профилактики рецидива противоправного поведения среди несовершеннолетних, готовящихся в ближайшее время к освобождению.

Специалисты уже изучили личные дела ребят, провели с ними беседу, в ходе которой дали общее представление о целях и содержании тренинга, заручились согласием несовершеннолетних на участие в нем и выяснили, что они ждут от будущей совместной работы.

Занятия проходят по нескольким темам: «Преступление: взгляд со стороны», «Последствия преступления», «Жертва преступления», «Общение», «Конфликты», «Познание себя и своих ресурсов», «Предупреждение рецидива».

Тренинг проходит в рамках программы «Перекресток», которая реализуется в колонии УФСИН России уже на протяжении более 10 лет. За эти годы достигнуты положительные результаты и накоплен значительный опыт в работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»