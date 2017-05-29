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Федеральный проект обратит внимание на вирусный гепатит

29 мая 16:30

31 мая в Архангельске пройдёт форум в рамках федерального проекта «Индустрия здравоохранения 2017: в фокусе внимания – вирусные гепатиты». Эксперты соберутся вместе для обсуждения путей решения проблем социально значимых заболеваний и подходам к их лечению в Архангельской области и СЗФО в целом.

На форуме «Индустрия здравоохранения 2017» в Архангельске будут затронуты самые актуальные вопросы и фармакоэкономические аспекты лечения гепатитов, особенности лекарственного обеспечения населения Северо-Западного региона и актуализирована проблема вирусных гепатитов в целом.

Модератором и ведущим спикером основной сессии форума станет главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова. Она отметила:

«Уже имеющийся опыт проведения форума в Ханты-Мансийске подтвердил необходимость диалога. Я увидела, что встречаться в таком формате просто необходимо, порой именно дискуссия, совместное обсуждение позволяет прийти Всемирная организация здравоохранения назвала вирус гепатита С (ВГС) «вирусной бомбой замедленного действия». В мире в 2015 году вирусные гепатиты унесли жизни 1,34 миллиона человек – это число сопоставимо с числом случаев смерти от туберкулеза и ВИЧ. Но если смертность от туберкулеза и ВИЧ снижается, то число случаев смерти от гепатита растёт.
к общему пониманию проблем и стратегии развития, которые федеральный центр и регионы зачастую видят под разным углом и в различном масштабе».

Также форум посетят главные специалисты и эксперты Северо-Западного федерального округа, представители министерства здравоохранения Архангельской области, Республики Коми и Карелии, сотрудники регионального отделения ФОМС и руководители стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений. На третьей сессии форума эксперты встретятся с представителями пациентских организаций и обсудят проблемы пациентов с хроническим гепатитом С.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Елена Эсауленко призывает коллег активно включиться в работу форума:

«Каждая конференция федерального проекта охватывает сразу несколько регионов нашей страны. Это уникальная возможность собраться и обсудить вопросы оказания специализированной медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами. В Архангельске мы будем обсуждать В 2017 году форумы «Индустрия здравоохранения» пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской, Саратовской, Калининградской, Кировской областях, Республике Башкортостан, Красноярском, Приморском краях и будут посвящены вопросам лекарственного обеспечения социально значимых заболеваний и хронического гепатита С.проблемы скрининга и лечения гепатитов во всём СЗФО, что имеет большое значение для каждого субъекта округа».

Федеральный проект реализуется при поддержке комитета Государственной Думы по охране здоровья и региональных органов государственного управления в сфере здравоохранения, Международной ассоциации специалистов в области инфекций, а также отраслевых ассоциаций.

Генеральным и стратегическим информационными партнёрами выступили газета «ЛекОбоз» издательства «Аргументы и факты» и РИА АМИ. Проект поддержали фармацевтические компании Bristol-Myers Squibb и «Р-Фарм».

Форум откроется в Архангельске 31 мая в г. Архангельск в отеле «Пур-Наволок» (наб. Северной Двины, д. 88, корп. 1).

Заявки на участие принимаются по телефону: +7 (495) 780-72-64, по электронной почте: info@inzdravforum.ru и на сайте www.inzdravforum.ru.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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