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Проект «Прямая речь»: Екатерина Прокопьева рассказала о новых вызовах

13 октября 10:30 Образование Архангельск
Екатерина Прокопьева: «Именно вы стоите на передовом рубеже в работе с подрастающим поколением»
Екатерина Прокопьева: «Именно вы стоите на передовом рубеже в работе с подрастающим поколением»

Проект «Прямая речь» стартовал в августе 2017 года. В рамках программы руководители региона еженедельно рассказывают педагогическому сообществу о приоритетах социально-экономического развития области и решении существующих проблем. 

В этот раз с учителями Поморья в Архангельском областном институте открытого образования встретилась заместитель председателя правительства региона Екатерина Прокопьева. В формате публичной лекции Екатерина Владимировна рассказала о новых вызовах, которые стоят перед регионом. Заместитель председателя правительства прекрасно понимает все сложности, которые возникают перед педагогическим сообществом.

— Именно вы стоите на передовом рубеже в работе с подрастающим поколением. Восхищаюсь вами – в век информационных технологий очень сложно все успевать, но вам все удаётся, – обратилась она к коллегам.

Именно с этого вопроса и началась дискуссия: среди вызовов, которые касаются профессиональной деятельности педагогов – меняющееся информационное пространство. Буквально за последние 10-15 лет Интернет стремительно вошёл в нашу жизнь. То, на что раньше уходили недели, теперь можно сделать в течении буквально нескольких минут: будь-то банковские операции или передача информации. Именно поэтому очень важно учителям быть подготовленными к этим переменам. Необходимо научить школьников компетенциям в сфере информационных технологий. Именно от них зависит будущее экономики не только нашей страны, но и всего мира. Экономика сегодня переходит от рынка производства к рынку услуг. Актуален и вопрос информационной безопасности.

Не менее важна тема миграции населения. Необходимо постараться уменьшить миграцию жителей области, особенно подрастающего поколения, в другие регионы. При этом естественное движение происходит не только в Архангельской области, но и во всей стране.  Многие молодые люди стремятся в Москву и Санкт-Петербург. Важно рассказывать школьникам не только о плюсах крупных городов, но и о минусах: это вопросы экологии, постоянные психологические стрессы и много других аспектов. Важно подчеркивать историю успеха и нашего региона.

— В этой ситуации как никогда важен патриотизм педагогов, – подчеркнула Екатерина Владимировна.

С вопросами миграции населения тесно связана социальная сфера региона: развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта. И тут важно знать о положительных тенденциях в регионе: снижении смертности населения, увеличении продолжительности жизни. Екатерина Прокопьева рассказала о ходе строительства школ в Красноборском и Коношском районах. В планах – возведение новых образовательных учреждений в Вельском, Шенкурском и Мезенском районах.

Архангельский областной институт открытого образования

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