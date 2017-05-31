20 лет вместе: Поморье готовится к юбилею Президентской программы подготовки кадров

В правительстве региона состоялось расширенное заседание комиссии по реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров в Поморье.

Как отметил председатель комиссии, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, в течение 2017–2018 годов федеральный центр и регионы России проводят мероприятия, посвящённые 20-летию программы. Напомним, старт проекту был дан в 1997 году, а год спустя состоялся первый выпуск.

В Архангельской области на сегодняшний день идёт обучение уже 19-го потока слушателей программы.

Постоянную работу по совершенствованию учебного процесса совместно с администрацией губернатора и правительством региона ведёт Северный Арктический федеральный университет. Обновляется преподавательский состав, вводятся новые актуальные предметы и формы обучения.

Одним из главных акцентов сегодняшнего дня стало вовлечение слушателей в проектную деятельность.

Напомним, образовательный процесс для 28 слушателей 19 потока начался в феврале этого года. Подробности о первых успехах новых участников рассказал директор Президентской программы в Архангельской области Валерий Евсеев:

«Учебный процесс разбит на три модуля, в каждом – по две сессии. На сегодняшний день подходит к завершению четвёртая сессия. В апреле состоялась промежуточная аттестация, на которой участники программы показали достойный уровень знаний».

Главным испытанием промежуточной аттестации стала презентация участниками наработанных материалов по проектам.

Виктор Иконников напомнил, что было принято решение о том, чтобы проекты слушателей носили максимально прикладной характер.

— Это решение воплощается в жизнь, – пояснил Валерий Евсеев. – Правительство региона активно включилось в эту работу.

Директор Президентской программы также отметил, что в прошлом году членами итоговой аттестационной комиссии стали пять представителей правительства области и администрации губернатора. Этот опыт он предложил использовать и в этом году.

Виктор Иконников не только поддержал инициативу, но и предложил расширить состав аттестационной комиссии, включив в него представителей руководства компаний и предприятий, чьи сотрудники являются слушателями программы.

Обе инициативы были приняты на заседании комиссии.

Особое внимание участники заседания уделили вопросам подготовки к празднованию 20-летия Президентской программы.

Планируется, что в Поморье центральным мероприятием станет юбилейная конференция выпускников «20 лет вместе». Её тематика на сегодняшний день прорабатывается.

Как подчеркнул Виктор Иконников, в этом вопросе особое значение будут иметь инициативы самых выпускников, и призвал слушателей прошлых потоков активнее включаться в работу:

«Не стоит ограничиваться традиционными темами, такими, как, к примеру «Взаимодействие власти и бизнеса». Выпускники – это люди с активной жизненной позицией. Нужно найти новые направления, новые повороты, обсуждение которых будет интересно всем».

Помимо конференции, решено провести и ряд других мероприятий. Выпускники уже вносят первые предложения.

Так, депутат Государственной думы России Дмитрий Юрков инициировал проведение встреч участников программы прошлых лет со школьниками и учащимися техникумов региона, а заместитель мэра Архангельска Николай Евменов предложил посадить «Аллею выпускников».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области