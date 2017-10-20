Сергей Котлов возглавил министерство образования и науки Архангельской области

Министром образования и науки Архангельской области назначен Сергей Котлов. Соответствующее распоряжение подписал глава Поморья Игорь Орлов.

Отметим, что до настоящего времени Сергей Котлов исполнял обязанности главы образовательного ведомства.

Министр образования и науки Архангельской области Сергей КотловСергей Котлов родился в Архангельской области в 1981 году. Имеет профильное педагогическое образование: окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Более трёх лет проработал директором Шенкурской коррекционной школы, затем возглавил администрацию города Шенкурска. С 2012 года Сергей Котлов являлся главой Шенкурского района.

Весной 2017 года Сергей Котлов перешёл работать в министерство образования и науки Поморья на должность заместителя руководителя ведомства.

— Что касается приоритетов в работе министерства, то прежде всего будут продолжены проекты по повышению качества образования и его независимой оценке. Ещё один важнейший аспект – развитие инфраструктуры. В частности, регион продолжит строить школы и детские сады, – отметил министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

Министерство образования и науки Архангельской области