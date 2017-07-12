Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Более двух миллионов госуслуг оказано на территории области в 2016 году

12 июля 9:15 Майские указы Президента Информация и связь Госуслуги

Опыт взаимодействия регионального отделения фонда соцстраха по предоставлению госуслуг в электронной форме может быть распространен на территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и иных государственных внебюджетных фондов. Такое предложение прозвучало в ходе очередного заседания региональной рабочей группы по реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 601.

Открывая заседание, председатель правительства Архангельской области, руководитель рабочей группы Алексей Алсуфьев напомнил, что в соответствии с Указом № 601, к 2018 году показатель «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», должен составлять не менее 70 процентов.

Однако на сегодняшний день достижение данного показателя по темпам отстаёт от сроков, указанных в «дорожной карте».

— В прошлом году на территории Архангельской области было оказано 2,4 миллиона государственных и муниципальных услуг, – отметил Алексей Алсуфьев. – При этом доля услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов составляет 67 процентов, исполнительных органов власти региона – 25 процентов, органов местного самоуправления – 8 процентов.

Вместе с тем, подчеркнул Алексей Алсуфьев, достижение целевого показателя, установленного «майским» Указом Президента – общая задача для всех органов власти.

В ходе заседания прозвучал ряд предметных предложений, реализация которых позволит нарастить объем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. 

В их числе – координация усилий по информированию граждан о возможности получения услуг в электронной форме. Например, через размещение на сайтах территориальных органов соответствующих баннеров и гиперссылок.

Кроме того, в рамках заседания обсуждалась необходимость активизации взаимодействия между федеральными и региональными органами власти в электронном виде, а также перспективы развития современных телекоммуникационных технологий в отдалённых районах Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

12 июля

Более двух мил­ли­онов госус­луг ока­зано на тер­рито­рии области в 2016 году

11 июля

1917 год в судь­бах регио­нов, стра­ны и мира: взгляд из XXI века

11 июля

Вла­ди­мир Полежа­ев: «Стро­итель­ство про­ез­да Сиби­ряк­ов­цев наби­ра­ет обороты»

11 июля

Фес­тиваль #ПРО­_ЕДУ: жите­лей и гос­тей Архан­гель­ска приг­лаша­ют в гастротур

11 июля

Юри­дич­ес­кие лица могут оспо­рить кадаст­ро­вую стои­мость в судеб­ном порядке

11 июля

Обраще­ния жите­лей – на лич­ный контроль

11 июля

День ВМФ в Архан­гель­ске прой­дёт под зна­ком юби­лея Соло­вец­кой школы юнг

11 июля

Социаль­но ориен­тиро­ван­ные НКО: пожилым и инвали­дам помога­ет «Забота»

11 июля

Горя­чая линия по пра­вовым воп­ро­сам для пожилых про­дол­жа­ет свою работу

11 июля

На «Коман­де 29» отбе­рут новых участ­ни­ков про­ек­та «Перс­пе­ктив­ные кадры для эко­но­ми­ки региона»

10 июля

«Вой­на и мифы»: никто не ушел рав­нод­уш­ным

10 июля

Приём заявок на моло­дёж­ный форум «Коман­да 29» про­длили до 14 июля

10 июля

С 9 по 15 июля в Архан­гель­ской области про­хо­дит акция «Подари мне жизнь!»

10 июля

В Поморье про­дол­жа­ет­ся соз­да­ние охот­ничьих хозяйств

10 июля

В Гос­думе соз­дана эксперт­ная пло­щад­ка по законо­датель­ному обес­пече­нию раз­ви­тия Арктики

10 июля

Более 200 моло­дых семей Поморья получи­ли в 2017 году соц­выпла­ту на жильё

10 июля

Хол­мог­ор­ских школь­ни­ков обу­чат пра­ви­лам пожар­ной безо­пас­ности

10 июля

Гости мас­теро­вого схода учи­лись пользо­вать­ся финан­совы­ми инстру­мен­тами

10 июля

Жите­ли Емец­ка при­со­еди­нились к про­ек­ту «Дом со звездой»

Похожие новости

12 июля Общество

Более двух мил­ли­онов госус­луг ока­зано на тер­рито­рии области в 2016 году

11 июля Экономика

Биз­нес-ом­будс­мен и МФЦ: сот­рудни­чес­тво на благо предп­ри­ни­ма­те­лей Поморья

7 июля Соцзащита

Все учрежде­ния социаль­ной сферы про­хо­дят неза­виси­мую оцен­ку качес­тва ока­за­ния услуг

7 июля Промышленность

Феде­раль­ную под­дер­жку полу­чил ещё один про­ект в сфере ЛПК Поморья

5 июля Здоровье

В Поморье более мил­ли­она раз записа­лись на приём к врачу через элект­ро­нную регист­ра­туру

4 июля Промышленность

Лес­пром Поморья: объём экспо­рта рас­тёт за счёт про­дук­ции глу­бо­кой пере­раб­от­ки

30 июня ЖКХ

Ан­дрей Пота­шев: «Новые дома для пере­сел­ен­цев в Оксовс­ком будут сданы в срок»

28 июня Экономика

Бюд­жет-2017: 688 мил­ли­онов допол­нитель­но на «май­ские» Указы

28 июня Общество

Миха­ил Яков­лев: «Стро­итель­ство по про­грамме пере­селе­ния – под постоя­нным конт­ро­лем»

5 июня Губернатор

Портал госус­луг: дос­тупно и понят­но для каждого

15 мая Губернатор

Стро­итель­ство домов для рас­селе­ния «ава­рий­ки» – под кон­троль общест­вен­ни­ков и СМИ

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия