Более двух миллионов госуслуг оказано на территории области в 2016 году

Опыт взаимодействия регионального отделения фонда соцстраха по предоставлению госуслуг в электронной форме может быть распространен на территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и иных государственных внебюджетных фондов. Такое предложение прозвучало в ходе очередного заседания региональной рабочей группы по реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 601.

Открывая заседание, председатель правительства Архангельской области, руководитель рабочей группы Алексей Алсуфьев напомнил, что в соответствии с Указом № 601, к 2018 году показатель «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», должен составлять не менее 70 процентов.

Однако на сегодняшний день достижение данного показателя по темпам отстаёт от сроков, указанных в «дорожной карте».

— В прошлом году на территории Архангельской области было оказано 2,4 миллиона государственных и муниципальных услуг, – отметил Алексей Алсуфьев. – При этом доля услуг территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов составляет 67 процентов, исполнительных органов власти региона – 25 процентов, органов местного самоуправления – 8 процентов.

Вместе с тем, подчеркнул Алексей Алсуфьев, достижение целевого показателя, установленного «майским» Указом Президента – общая задача для всех органов власти.

В ходе заседания прозвучал ряд предметных предложений, реализация которых позволит нарастить объем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме.

В их числе – координация усилий по информированию граждан о возможности получения услуг в электронной форме. Например, через размещение на сайтах территориальных органов соответствующих баннеров и гиперссылок.

Кроме того, в рамках заседания обсуждалась необходимость активизации взаимодействия между федеральными и региональными органами власти в электронном виде, а также перспективы развития современных телекоммуникационных технологий в отдалённых районах Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области