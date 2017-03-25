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Облизбирком заверил списки ещё двух партий

25 марта 10:00 Выборы

Облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва, представленных областным отделением КПРФ и региональным отделением партии «Родина».

Соответствующее решение принято на очередном заседании избирательной комиссии.

Напомним, что дополнительные выборы в областное Собрание состоятся 21 мая 2017 года.

Списки кандидатов по одномандатным округам заверены областной избирательной комиссией и вместе с копиями личных заявлений направлены в окружные избирательные комиссии.

Теперь каждому кандидату необходимо лично представить документы в соответствующую окружную избирательную комиссию, отметили в облизбиркоме.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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