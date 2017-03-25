Облизбирком заверил списки ещё двух партий

Облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва, представленных областным отделением КПРФ и региональным отделением партии «Родина».
Соответствующее решение принято на очередном заседании избирательной комиссии.
Напомним, что дополнительные выборы в областное Собрание состоятся 21 мая 2017 года.
Списки кандидатов по одномандатным округам заверены областной избирательной комиссией и вместе с копиями личных заявлений направлены в окружные избирательные комиссии.
Теперь каждому кандидату необходимо лично представить документы в соответствующую окружную избирательную комиссию, отметили в облизбиркоме.