Облизбирком заверил списки ещё двух партий

Облизбирком заверил списки кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва, представленных областным отделением КПРФ и региональным отделением партии «Родина».

Соответствующее решение принято на очередном заседании избирательной комиссии.

Напомним, что дополнительные выборы в областное Собрание состоятся 21 мая 2017 года.

Списки кандидатов по одномандатным округам заверены областной избирательной комиссией и вместе с копиями личных заявлений направлены в окружные избирательные комиссии.

Теперь каждому кандидату необходимо лично представить документы в соответствующую окружную избирательную комиссию, отметили в облизбиркоме.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области