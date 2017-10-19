Прямая трансляция министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона

В рамках сессии будут определены приоритеты международного сотрудничества в БЕАР на ближайшую перспективу

В заседании принимают участие министр внутренних дел РФ Сергей Лавров, главы внешнеполитических ведомств Швеции, Финляндии и Норвегии, руководители субъектов, входящих в БЕАР. Архангельскую область представляет губернатор Игорь Орлов.

В рамках сессии будут подведены итоги двухлетнего председательства России в СБЕР и определены приоритеты международного сотрудничества на перспективу.



После заседания состоится пресс-конференция Сергея Лаврова и министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, которая также будет транслироваться онлайн.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области