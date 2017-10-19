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Прямая трансляция министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона

19 октября 9:30 Арктика Международные связи
В рамках сессии будут определены приоритеты международного сотрудничества в БЕАР на ближайшую перспективу
В рамках сессии будут определены приоритеты международного сотрудничества в БЕАР на ближайшую перспективу

В заседании принимают участие министр внутренних дел РФ Сергей Лавров, главы внешнеполитических ведомств Швеции, Финляндии и Норвегии, руководители субъектов, входящих в БЕАР. Архангельскую область представляет губернатор Игорь Орлов.

В рамках сессии будут подведены итоги двухлетнего председательства России в СБЕР и определены приоритеты международного сотрудничества на перспективу.

После заседания состоится пресс-конференция Сергея Лаврова и министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, которая также будет транслироваться онлайн.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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