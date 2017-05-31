1 июня в Поморье откроют «Планету детства»

Ко Дню защиты детей учреждения культуры региона традиционно организуют праздничные мероприятия.

Для юных северян подготовлена разнообразная программа. 1 июня будут задействованы почти все музеи, библиотеки и дома культуры. В самых отдалённых уголках региона будут организованы праздничные площадки.

— День защиты детей – важный праздник, в том числе для взрослых, – комментирует министр культуры Поморья Вероника Яничек. – Каждый ребёнок по-своему талантлив, способен реализовать свои мечты. Задача взрослых – обеспечить условия для этой реализации, как на уровне семьи, так и на уровне власти и общества. Тогда юные северяне будут жизнерадостными, успешными, и тем приумножат достижения Поморья.

В областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара ребят научат создавать мультфильмы и воспитывать в себе терпение и трудолюбие. В Северном морском музее предложат освоить вязание настоящих морских узлов и построить подвижный кораблик.

В Вельском краеведческом музее откроется выставка «Первые шаги». В экспозиции будут представлены работы учеников детской изостудии, (руководитель Татьяна Келарева). Запланировано проведение интерактивных программ и увлекательных квестов.

В Каргопольском районе малышам и подросткам предложат выбрать для праздничного отдыха занятие по вкусу: там пройдут уличные литературные, познавательные и спортивные акции, музыкально-игровые программы, творческие конкурсы, откроется даже консультационный пункт профессиональной ориентации. В местном музее вход в выставочные залы для детей будет бесплатным, а в музейном дворике организуют игровую программу «Солнышко в ладошках».

Особую активность в подготовке к Дню защиты детей проявили специалисты в Мезенском районе. В местном Доме культуры откроется масштабный праздник «Планета детства».

— В рамках мероприятия будут работать фотостудия, спортивная и библиотечная секции, тир, мастер-класс с народным мастером Людмилой Окуловой, – рассказала художественный руководитель районного ДК Татьяна Осминина. – Также откроются игротека, студия караоке, студия рисования с известным художником Александром Тяриным, танцпол с постановкой движений и разучиванием элементов различных танцев и даже студия красоты. По всему району, в тех деревнях и сёлах, где есть дети, усилиями работников культуры будут организованы детские площадки.

Министерство культуры Архангельской области