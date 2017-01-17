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Первые в истории Поморья Ломоносовские стипендии вручат в начале февраля

17 января 14:45 Образование Инновации

На очередном заседании правительства Архангельской области было принято положение о специальных Ломоносовских стипендиях, инициированное губернатором Поморья Игорем Орловым.

Первыми обладателями стипендий станут 19 первокурсников САФУ. Это студенты, ставшие участниками целевого Ломоносовского приёма, который был впервые организован в федеральном вузе. В конкурсном отборе участвовали первокурсники, поступившие на специальности технического и естественнонаучного профиля.

Критериями отбора выступили набранные на ЕГЭ баллы и образовательное портфолио студентов: победы на олимпиадах и конкурсах и успехи в творческой деятельности.

Идею новой меры поддержки талантливой молодёжи губернатор Архангельской области Игорь Орлов высказал в ходе мероприятий, посвящённых 305-летию со дня рождения Михаила Ломоносова.

— Размер стипендии составляет десять тысяч рублей на каждый семестр. Выплаты будут назначаться в течение первого курса обучения, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Дополнительная мера поддержки предназначена студентам, которые обучаются по приоритетным для экономики и социальной сферы Поморья направлениям и специальностям.

Одна из ключевых задач инициативы, подчеркнул министр, – стимулировать талантливую молодёжь учиться и работать на малой родине.

Торжественная церемония вручения первых в истории Поморья Ломоносовских стипендий состоится в начале февраля.

Министерство образования и науки Архангельской области

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