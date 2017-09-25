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Минтранс Поморья и таксомоторные компании заключат соглашение

25 сентября 14:00 Транспорт Безопасность

В Архангельской области будет подготовлено соглашение о взаимодействии между региональными властями и действующими на территории области предприятиями, занимающимися перевозками в сфере пассажирского такси. С такой инициативой в региональный минтранс обратилась одна из действующих на территории фирм-перевозчиков.

Эта инициатива стала главной темой совещания, прошедшего накануне под председательством заместителя министра транспорта Архангельской области Олега Мишукова.

На встречу пригласили руководителей и представителей большинства крупных фирм, работающих в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Архангельской области.

На совещании прозвучало: соглашение будет способствовать урегулированию взаимоотношений предпринимательского сообщества и органов власти в этой сфере. Опыт подобных соглашений уже есть в других регионах России, например, в Томской области.

Заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков заявил, что ведомство готово к заключению такого соглашения.

Напомним, региональный минтранс продолжает активную и систематическую работу с перевозчиками для улучшения качества и повышения безопасности обслуживания пассажирским такси.

Только в 2017 году в ходе проверок специалистами ведомства выявлено 205 случаев нарушения, по которым составлены административные материалы. Самыми распространёнными нарушениями остаются отсутствие предрейсового медицинского и технического контроля.

Помимо штрафа в отношении нарушителей применяется такая мера, как изъятие транспортного средства до вынесения постановления. По словам Олега Мишукова, эта мера является наиболее действенной.

— Для получения специального разрешения на занятие пассажирскими перевозками в сфере такси сегодня в Архангельской области нет никаких административных барьеров, – подчеркнул Олег Мишуков. – Это делается в кратчайшие сроки, а требования для этого, по сравнению с другими регионами, минимальны. На сегодняшний день в целом на территории региона выдано около 1,5 тысяч таких разрешений, из них 374 – в этом году. Это в пять раз больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года.

Министерство транспорта Архангельской области

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