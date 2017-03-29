Игорь Орлов провёл встречу с руководством компании «Норникель»

В рамках IV международного арктического форума губернатор Архангельской области Игорь Орлов провёл рабочую встречу с руководством компании «Норникель».

Глава Поморья подчеркнул важность конструктивного диалога с представителями крупного бизнеса для развития инфраструктуры арктических территорий.

— Я очень рад видеть среди участников международного арктического форума топ-менеджмент компании «Норникель». Мы очень заинтересованы в реализации совместных проектов – развитии Северного морского пути, строительству железнодорожной магистрали «Белкомур», глубоководного порта, расширению оптоволоконной сети. Все понимают, что в современном мире шагнуть в Арктику без тщательной подготовки инфраструктуры невозможно, – подчеркнул Игорь Орлов.

Старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин рассказал, что компания владеет не только портовой инфраструктурой в Арктике, но и является судовладельцем. Для перевозки продукции по Северному морскому пути компания использует собственный флот. Сегодня он насчитывает восемь судов шесть – усиленного ледового класса и два – вспомогательного флота.

— Наше участие в международном арктическом форуме не случайно. Мы понимаем важность Севморпути как ключевого транспортного маршрута для «Норникеля». Компания готова участвовать в модернизации транспортной инфраструктуры Арктической зоны России и развивать транспортно-логистические направления, – отметил Сергей Батехин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области