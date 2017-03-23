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Аэропорт «Архангельск» приводят к международным стандартам

23 марта 15:20 Арктика – территория диалога Арктика Транспорт

Главная воздушная гавань Поморья готовится к встрече многочисленных гостей международного арктического форума.

В последние дни марта аэропорт будет принимать и отправлять по несколько десятков чартеров ежедневно, что, однако, не должно сказаться на отправке регулярных авиарейсов.

Накануне ход подготовки проинспектировал министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

Сегодня в аэропорту «Архангельск» обновляют фасады зданий, зоны вылета и прилёта, пункты таможенного и пограничного контроля, и, конечно, VIP-залы, через которые пройдут многочисленные почётные гости форума. Предполагается, что основной пассажиропоток придётся на 28 марта.

В самой активной фазе сегодня находится возведение нового пассажирского терминала, который соединит два существующих здания. Строители трудятся в две смены, уже возведён каркас, идёт установка стёкол и обшивка стен.

— Новое здание большой галереей соединит между собой международный терминал и терминал, обслуживающий сегодня внутренние рейсы. Здесь будет установлен ещё один современный телескопический кран – он уже заказан и будет смонтирован этим летом, – рассказал генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Задача – привести аэропорт к современным международным стандартам.

Министерство транспорта Архангельской области

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