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Культурная программа арктического форума: ансамбль «Хаяр», Северный хор и мамонтёнок Люба

4 марта 13:15 Арктика – территория диалога Архангельск События

В рамках международного форума «Арктика – территория диалога», который состояится с 29 по 30 марта в Архангельске, состоятся уникальные культурные события.

Во время форума ожидается выступление народного ансамбля песни и танца «Хаяр» из Ненецкого автономного округа, готовит программу государственный академический Северный русский народный хор, состоится вечер органной музыки «Северное сияние органа», начнут свою работу разнообразные выставки.

— У жителей и гостей региона появится уникальная возможность познакомиться с удивительным миром Арктики через искусство. Выставки, выступления известных коллективов передадут колорит коренных народов Заполярья, расскажут об истории региона и дадут возможность познакомиться с всемирно известными экспонатами, – подчеркнула министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.

В областной библиотеке им. Н.А. Добролюбова после завершения форума начнёт работу выставка «Русский Север в истории освоения Арктики». Посетители получат уникальную возможность познакомиться с книгами, периодикой, картами конца 18—начала 21 века, представляющими историю развития арктического мореплавания с древнейших времен до наших дней.

Книги раскроют значение Архангельска в освоении Арктики. Один из разделов экспозиции посвящён Михаилу Ломоносову, хорошо понимавшему значение перехода от случайного накопления знаний об Арктике к систематическим научным поискам и наблюдениям.

В Гостиных дворах разместится живописная экспозиция Алексея Григорьева «Седов: вперед, к Полюсу!», посетители увидят расширенную версию выставки «Русская Арктика», познакомятся с Архангельском эпохи Петра I.

Кроме того, 29 марта в музее художественного освоения Арктики можно будет увидеть удивительную находку – мамонтёнка Любу. Уникальному по степени сохранности малышу 42 тысячи лет, хотя биологический возраст составляет месяц. Он был найден в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал. Выставка так и называется: «Находка на краю земли».

Министерство культуры Архангельской области

Культура

4 марта

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